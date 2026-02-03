Челестини о работе Танашева на игре ЦСКА – «Краснодар»: «Команды не наиграли на столько желтых и красных. Нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это не товарищеская игра»
Фабио Челестини раскритиковал работу судьи Инала Танашева на матче Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (2:2, пенальти – 5:4).
– Две команды не наиграли на столько желтых и красных карточек. Игра не так складывалась.
– Что произошло в моменте с удалением Мойзеса?
– Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать. Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды.
– Как оцените дебют молодого защитника Данилова?
– Он провел хороший матч. Сыграл очень внимательно, – сказал главный тренер ЦСКА.
Три игрока удалены в матче ЦСКА и «Краснодара» – Мозес толкнул сбившего его Сантоса и получил красную, у Жубала и Садчикова по две желтые. Из-за регламента армейцы играют в меньшинстве
Там у игроков Краснодара установка: не уходить с поля без жёлтой?
Хорошо, что без травм обошлось.
Регламент конечно полный идиотизм.
Нам бы ещё здоровика какого-то взять, чтоб они в двоем на стрелки ходили