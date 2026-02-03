  • Спортс
  • Челестини о работе Танашева на игре ЦСКА – «Краснодар»: «Команды не наиграли на столько желтых и красных. Нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это не товарищеская игра»
Челестини о работе Танашева на игре ЦСКА – «Краснодар»: «Команды не наиграли на столько желтых и красных. Нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это не товарищеская игра»

Челестини о судье Танашеве: потерял контроль над игрой.

Фабио Челестини раскритиковал работу судьи Инала Танашева на матче Winline Зимнего Кубка РПЛ  ЦСКА – «Краснодар» (2:2, пенальти – 5:4).

– Две команды не наиграли на столько желтых и красных карточек. Игра не так складывалась.

– Что произошло в моменте с удалением Мойзеса?

– Нам нужен судья, который смог бы контролировать такой матч. Это была не товарищеская игра, мы хотим побеждать. Судья потерял контроль над игрой. Надо было позвать капитанов и успокоить команды.

– Как оцените дебют молодого защитника Данилова?

– Он провел хороший матч. Сыграл очень внимательно, – сказал главный тренер ЦСКА.

Три игрока удалены в матче ЦСКА и «Краснодара» – Мозес толкнул сбившего его Сантоса и получил красную, у Жубала и Садчикова по две желтые. Из-за регламента армейцы играют в меньшинстве

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
интересно как контролировать матч если у одной из команд установка ломать соперника?
Ответ Гусеконь
интересно как контролировать матч если у одной из команд установка ломать соперника?
Да, быки играли грубовато. Всю игру побаивался, чтоб кого-нибудь не поломали.
Судья Танашев откровенный судак конечно, но тут и вопросы к тому, кто такой регламент прописывал
Ответ Stefen
Судья Танашев откровенный судак конечно, но тут и вопросы к тому, кто такой регламент прописывал
И регламент идиотский, и Танашев хренью откровенно страдал. Сначала позволил Краснодару ломать ноги, а потом ещё дал поиграть в большинстве.
Ответ Stefen
Судья Танашев откровенный судак конечно, но тут и вопросы к тому, кто такой регламент прописывал
Не тот кто прописывал, а те кто со стороны клубов давали согласие на участие в турнире. Написать можно, что угодно, но обязанность читать документы на работе ни кто не отменял.
Вообще прикол, Краснодар грубил весь первый тайм, получил две жк, окей такое удаление можно заменить, таков регламент. Мойзеса во втором тайме срубили, он в ответ толкнул и сразу кк получил)) в рпл не факт что даже жёлтую бы дали, хотя смотря с кем конечно) по итогу у Краснодара 2кк, у ЦСКА 1кк, но в меньшинстве весь тайм играет ЦСКА. Это что справедливо? Что за товарищеский турнир такой? А самый главный вопрос, что с судьей не так?? Его нужно проверить на профпригодность!
Ответ Алексей Новиков
Вообще прикол, Краснодар грубил весь первый тайм, получил две жк, окей такое удаление можно заменить, таков регламент. Мойзеса во втором тайме срубили, он в ответ толкнул и сразу кк получил)) в рпл не факт что даже жёлтую бы дали, хотя смотря с кем конечно) по итогу у Краснодара 2кк, у ЦСКА 1кк, но в меньшинстве весь тайм играет ЦСКА. Это что справедливо? Что за товарищеский турнир такой? А самый главный вопрос, что с судьей не так?? Его нужно проверить на профпригодность!
Комментарий скрыт
Ответ SGS55
Комментарий скрыт
игроки краснодара играют в стиле вернблума, но по нему скучают армейцы, найс логика
Челестини,спасибо тебе за первый тайм,было приятно смотреть на то,чего ты хочешь от пацанов 👌🔴🔵
Танашев недодал жёлтые игрокам Краснодара и все равно те умудрились наиграть на 8 жёлтых с двумя удалениями
Там у игроков Краснодара установка: не уходить с поля без жёлтой?
Ответ Влад Безруков
Танашев недодал жёлтые игрокам Краснодара и все равно те умудрились наиграть на 8 жёлтых с двумя удалениями Там у игроков Краснодара установка: не уходить с поля без жёлтой?
Скорее максимально калечить перед матчами на кубок России.
Краснодар откровенно грубо играл.
Хорошо, что без травм обошлось.
Регламент конечно полный идиотизм.
Если бы не карточки то стенка на стенку пошли. Краснодар наглейшая команда
Ответ Вэлс
Если бы не карточки то стенка на стенку пошли. Краснодар наглейшая команда
"Наглецу всё к лицу"(с).)
Всё верно, в любом случае момент с Мойзесом, сам виноват что удалили, это товарка, зачем так заводиться, хотелось бы это избегать в оф матчах). Судья "интересный" чел был, он в РПЛ работает, кто знает?)
Ответ Влад161
Всё верно, в любом случае момент с Мойзесом, сам виноват что удалили, это товарка, зачем так заводиться, хотелось бы это избегать в оф матчах). Судья "интересный" чел был, он в РПЛ работает, кто знает?)
Не просто работает, а «открытие года», по версии Федотова. Рыбак рыбака)
Ответ Garikus89
Не просто работает, а «открытие года», по версии Федотова. Рыбак рыбака)
Спасибо, я сейчас не так часто смотрю матчи РПЛ, редковато когда полностью, работа, вообще не помню этого чела, хотя зная наших судей ничему не удивляюсь, время идет, фамилии меняются, результат такой же, косяничники (
Что то третья игра подряд с Краснодаром превращается в какой-то карточный хлам🤦🏻после чего футбола остается минимум🤦🏻🔴🔵
Мойзес машина конечно.
Нам бы ещё здоровика какого-то взять, чтоб они в двоем на стрелки ходили
Ответ Андрей Федоров
Мойзес машина конечно. Нам бы ещё здоровика какого-то взять, чтоб они в двоем на стрелки ходили
Рейс говорят вообще маньяк, посмотрим на него в больших матчах
Ответ Даниэль Калогривый
Рейс говорят вообще маньяк, посмотрим на него в больших матчах
Поддерживаю🤝
