  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кемпес о Мастантуоно: «Ему надо чаще бить, идти в обыгрыш, как делает Ямаль. Нужно быть смелее, иначе в «Реале» он долго не продержится»
20

Кемпес о Мастантуоно: «Ему надо чаще бить, идти в обыгрыш, как делает Ямаль. Нужно быть смелее, иначе в «Реале» он долго не продержится»

Кемпес о Мастантуоно: надо чаще бить, идти в обыгрыш, как делает Ямаль.

Чемпион мира 1978 года в составе Аргентины Марио Кемпес высказался об игре Франко Мастантуоно в «Реале». 

«Ему нужно быть смелее. Его забрали из «Ривер Плейт», потому что увидели в нем качества, которые сейчас он не показывает, а если он не будет их применять, то долго не продержится. 

Ему нужно чаще бить со средней дистанции, идти в обыгрыш, как это делает, например, Ламин Ямаль. Иногда он теряет мяч, и довольно часто, но Ямаль снова просит пас, снова идет в обводку и продолжает играть.

Вот так должен действовать и Мастантуоно: возможно, ему придется жертвовать собой чуть больше, чем другим», – сказал бывший нападающий «Валенсии». 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12923 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoФранко Мастантуоно
Марио Кемпес
logoЛа Лига
logoСборная Аргентины по футболу
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoвысшая лига Аргентина
logoРивер Плейт
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверное стесняется в такой звездной компании. Поиграл бы годик-другой в условном Эспаньоле или Сан-Себастьяне , чаще брал бы игру на себя, может быть начал раскрываться, обрел уверенность, а потом в Мадрид.
Ответ &_Bishep_&
Наверное стесняется в такой звездной компании. Поиграл бы годик-другой в условном Эспаньоле или Сан-Себастьяне , чаще брал бы игру на себя, может быть начал раскрываться, обрел уверенность, а потом в Мадрид.
я ожидал , что он будет более наглым, например , как Антони
Пока я вообще не вижу то, за что его Реал вообще взял. Ощущение что это средний игрок для средний команды (возможно я ошибаюсь). И мне совсем не понятно как Родриго и Браим могли сидеть под ним в начале сезона.
Ответ RAMIK
Пока я вообще не вижу то, за что его Реал вообще взял. Ощущение что это средний игрок для средний команды (возможно я ошибаюсь). И мне совсем не понятно как Родриго и Браим могли сидеть под ним в начале сезона.
Да че тут непонятного, Родриго до Франко не забивал 15 матчей, не забивал 15 матчей после Франко, а Браим нормально играет только выходя с лавки, в старте он инороден, выбора, кроме как наигрывать Мастантуоно не оставалось
Ответ RAMIK
Пока я вообще не вижу то, за что его Реал вообще взял. Ощущение что это средний игрок для средний команды (возможно я ошибаюсь). И мне совсем не понятно как Родриго и Браим могли сидеть под ним в начале сезона.
Мастану не хватает скорости, он пытается оторваться , его догоняют и мешают ударить, потом бьет на трибуну
Смешно
От количества попыток обводки стартовая скорость не появится. Аргу обводки противопоказаны пока. Физически не готов играть с мужиками.
а он разве умеет? 3 матча с ним видел, вообще не понял, есть ли у парня сильные стороны. выглядит как ребёнок потерявшийся
Ответ Сергей
а он разве умеет? 3 матча с ним видел, вообще не понял, есть ли у парня сильные стороны. выглядит как ребёнок потерявшийся
Умеет. В начале и в дриблинг шёл. И удар у него хороший. Но, после нескольких потерь в играх, перестал идти в обыгрыш и перестал бить. По игре похоже, на тренерскую установку, которая не очень то ему по душе
Ответ Сергей
а он разве умеет? 3 матча с ним видел, вообще не понял, есть ли у парня сильные стороны. выглядит как ребёнок потерявшийся
Про Эндрика тоже самое говорили, но пока Эндрик показывает обратное. Соглашусь с мнениеми вышеговорящих относительно ухода в аренду в клуб рангом ниже для обретения уверенности.
Мастантуоно - футбольное недоразумение. Видимо кто то очень так хорошо отмыл на этом подписании. Давно таких бездарей я не видел в Реале
Верно! А то всегда назад отдаёт. Для чего его туда поставили? Самый трусливый игрок в реале. Полузащитники играют с защитниками и игра на этом в проигрыше заканчивается. Нужно не защитникам отдавать, а забегая, отдавать в штрафную.
Ответ t2htpty2gj
Верно! А то всегда назад отдаёт. Для чего его туда поставили? Самый трусливый игрок в реале. Полузащитники играют с защитниками и игра на этом в проигрыше заканчивается. Нужно не защитникам отдавать, а забегая, отдавать в штрафную.
Он только этим и занимается, что пытается забежать, но не может или не умеет. Почти каждая такая попытка заканчивается потерей мяча
Нужно его немедленно Барселоне или Баварии продать🤣🤪
Нужно его продать немедленно Барселоне
Самый бесполезный игрок на данный момент. Кто то со скамьи больше делает в матчах
Мастантуоно намного слабее ямаля
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перес попросил нескольких игроков «Реала» изменить отношение к делу после увольнения Алонсо. Один из них – Беллингем (Cadena SER)
28 января, 13:36
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем