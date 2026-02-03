Кемпес о Мастантуоно: «Ему надо чаще бить, идти в обыгрыш, как делает Ямаль. Нужно быть смелее, иначе в «Реале» он долго не продержится»

Кемпес о Мастантуоно: надо чаще бить, идти в обыгрыш, как делает Ямаль.

Чемпион мира 1978 года в составе Аргентины Марио Кемпес высказался об игре Франко Мастантуоно в «Реале ».

«Ему нужно быть смелее. Его забрали из «Ривер Плейт», потому что увидели в нем качества, которые сейчас он не показывает, а если он не будет их применять, то долго не продержится.

Ему нужно чаще бить со средней дистанции, идти в обыгрыш, как это делает, например, Ламин Ямаль . Иногда он теряет мяч, и довольно часто, но Ямаль снова просит пас, снова идет в обводку и продолжает играть.

Вот так должен действовать и Мастантуоно: возможно, ему придется жертвовать собой чуть больше, чем другим», – сказал бывший нападающий «Валенсии».