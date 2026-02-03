Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России

Президент ФИФА попал в базу «Миротворца».

Президента ФИФА Джанни Инфантино включили в список «Миротворца».

55-летнему функционеру вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях», пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Ранее глава Международной федерации футбола заявил , что отстранение российских команд стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

