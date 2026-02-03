  • Спортс
  Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России
145

Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России

Президент ФИФА попал в базу «Миротворца».

Президента ФИФА Джанни Инфантино включили в список «Миротворца». 

55-летнему функционеру вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях», пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса. 

Ранее глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение российских команд стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
145 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну наконец-то. А то я уже начал переживать. Сутки прошли.
Ответ deadjoker
Ну наконец-то. А то я уже начал переживать. Сутки прошли.
Информация долго доходит, то интернета нет, то света
Ответ Топ геймер
Информация долго доходит, то интернета нет, то света
Рабочий(!) только с передовой вернулся, еле ноги унёс)
Вот блин. У людей война уже второй десяток лет, куча проблем во всех сферах, ну как минимум не сахар, и проблем хватало ещё до февраля 2022.
Когда я вижу, как они то мерч с матерными лозунгами выпускают, то на Миротворец добавляют разных певцов и спортсменов, которые что-то не то сказали, то копейки в шаги переименовывают, то памятники сносят, то слова "Россия" и "Путин" с маленькой буквы пишут (видимо, думая, что мы тут от этого ОЧЕНЬ сильно переживаем) хочется их спросить - вам там совсем заняться нечем? Вы серьёзно думаете, что ЭТО как-то решит ваши проблемы?
Ответ Dmitry Orlov
Вот блин. У людей война уже второй десяток лет, куча проблем во всех сферах, ну как минимум не сахар, и проблем хватало ещё до февраля 2022. Когда я вижу, как они то мерч с матерными лозунгами выпускают, то на Миротворец добавляют разных певцов и спортсменов, которые что-то не то сказали, то копейки в шаги переименовывают, то памятники сносят, то слова "Россия" и "Путин" с маленькой буквы пишут (видимо, думая, что мы тут от этого ОЧЕНЬ сильно переживаем) хочется их спросить - вам там совсем заняться нечем? Вы серьёзно думаете, что ЭТО как-то решит ваши проблемы?
Комментарий удален модератором
Ответ Nikolay Kavcic
Комментарий удален модератором
Так явно о той, где телефон зарядить и в туалет сходить только по графику можно)
Реально, клоуны. Причём сказочные!
Ответ Evgen Vynokurov
Реально, клоуны. Причём сказочные!
Какие же эти "миротворцы" ущербные и смешные
Трампа почему не вносят , он же признал потерю территорий Украины . А тут Инфантино внесли , просто за слова , что отстранение российских команд стоит отменить . Ждем когда Трамп пригласит Россию на Чм.
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Трампа почему не вносят , он же признал потерю территорий Украины . А тут Инфантино внесли , просто за слова , что отстранение российских команд стоит отменить . Ждем когда Трамп пригласит Россию на Чм.
Он там был, но как стал президентом, его убрали быстренько)
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Трампа почему не вносят , он же признал потерю территорий Украины . А тут Инфантино внесли , просто за слова , что отстранение российских команд стоит отменить . Ждем когда Трамп пригласит Россию на Чм.
Трамп за это может обидеться и их обидеть . А Инфантино для них безопасен пока. Они как шакалы ток на тех кто ответить не может могут лаять
До чего же тупорылый народец...
Ответ Le vatnique
До чего же тупорылый народец...
Это не народец, а отдельные люди. Нормальные везде есть.
Ответ Le vatnique
До чего же тупорылый народец...
Комментарий скрыт
Интересно, а руководство Миротворца сейчас в Польше или Англии проживает?
Такие патриоты явно где-то за границей за страну переживают
Ответ Влад Безруков
Интересно, а руководство Миротворца сейчас в Польше или Англии проживает? Такие патриоты явно где-то за границей за страну переживают
В Канаде сайт зарегистрирован.Там живёт не мало потомков нацистов.
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Канаде сайт зарегистрирован.Там живёт не мало потомков нацистов.
Трампу надо их скорее 51-м штатом делать, во бомбанет
Ну да, так победят....
Ответ Joe Burrow
Ну да, так победят....
Ответку включили. 😂 Теперь Инфантино могут на Украину не впустить. Даже не знаю, как он это переживёт.
Ответ Joe Burrow
Ну да, так победят....
Комментарий удален модератором
За одно только что есть миротворец, украины не должно самой быть ни в спорте, ни в любой нормальной организации. Но на это закроем глаза 🤷🏻
У меня нет слов, только ахахах
Пойду-ка себя проверю, мало ли
Ответ Luneville
Пойду-ка себя проверю, мало ли
Ты хоть отпишись потом, интересно так то
Ответ Luneville
Пойду-ка себя проверю, мало ли
И заодно ещё в списках Эпштейна -)
