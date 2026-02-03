Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России
Президент ФИФА попал в базу «Миротворца».
Президента ФИФА Джанни Инфантино включили в список «Миротворца».
55-летнему функционеру вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях», пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Ранее глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение российских команд стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Когда я вижу, как они то мерч с матерными лозунгами выпускают, то на Миротворец добавляют разных певцов и спортсменов, которые что-то не то сказали, то копейки в шаги переименовывают, то памятники сносят, то слова "Россия" и "Путин" с маленькой буквы пишут (видимо, думая, что мы тут от этого ОЧЕНЬ сильно переживаем) хочется их спросить - вам там совсем заняться нечем? Вы серьёзно думаете, что ЭТО как-то решит ваши проблемы?
Такие патриоты явно где-то за границей за страну переживают