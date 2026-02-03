Лапорта о судейских ошибках в пользу «Реала»: «Мы понимаем, что такое может происходить – но не всегда же в одну сторону. Это очевидные ситуации»
Жоан Лапорта высказался о судейских ошибках в пользу «Реала».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о судейских ошибках в пользу «Реала».
«Мы понимаем, что такое может происходить – но не всегда же в одну сторону. Мы надеемся, что это исправят, потому что это очень очевидные ситуации.
Я говорю это конструктивно, поскольку иногда они допускают ошибки и в нашу пользу», – сказал Лапорта.
Лапорта о судействе в матче «Реала» и «Райо»: «На ТВ «Мадрида» постоянно говорили, что судьи им вредят. А теперь не говорят ничего. Их команде уже не вредят?»
Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
10 замен, 10 желтых, 2 красных, 3 гола, несколько вар, пенальти, затяжки времени вратарем райо.
