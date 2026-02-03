  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о судейских ошибках в пользу «Реала»: «Мы понимаем, что такое может происходить – но не всегда же в одну сторону. Это очевидные ситуации»
Лапорта о судейских ошибках в пользу «Реала»: «Мы понимаем, что такое может происходить – но не всегда же в одну сторону. Это очевидные ситуации»

Жоан Лапорта высказался о судейских ошибках в пользу «Реала».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о судейских ошибках в пользу «Реала». 

«Мы понимаем, что такое может происходить – но не всегда же в одну сторону. Мы надеемся, что это исправят, потому что это очень очевидные ситуации.

Я говорю это конструктивно, поскольку иногда они допускают ошибки и в нашу пользу», – сказал Лапорта.

Лапорта о судействе в матче «Реала» и «Райо»: «На ТВ «Мадрида» постоянно говорили, что судьи им вредят. А теперь не говорят ничего. Их команде уже не вредят?»

Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»

Думал у лицемерия 100 уровней. Но Лапорта перешел на 101
Ответ Groznyi2024
Думал у лицемерия 100 уровней. Но Лапорта перешел на 101
Какое, нахрен, лицемерие? Лицемерие — это что питаешься выставить черный белым.. Весь мир видел, как «Райо» тупо ограбили. Какие ещё 100 минут, вы в своём уме? Все спорные моменты свистятся строго в одну сторону. А потом хватает наглости называть это «чистой» победой. Просто позор, а не футбол.
Ответ Ilyos Azamov
Какое, нахрен, лицемерие? Лицемерие — это что питаешься выставить черный белым.. Весь мир видел, как «Райо» тупо ограбили. Какие ещё 100 минут, вы в своём уме? Все спорные моменты свистятся строго в одну сторону. А потом хватает наглости называть это «чистой» победой. Просто позор, а не футбол.
Тебе бы игру посмотреть, там ещё больше нужно было добавлять. Если не знаешь откуда 9 добавленных минут, то посмотри Барселона Реал сосьедад и подумай откуда там 9 минут?
10 замен, 10 желтых, 2 красных, 3 гола, несколько вар, пенальти, затяжки времени вратарем райо.
Лапорта понял, что только разговоры о реале помогут ему держаться на плаву подольше
Ответ Rocknrollaz
Лапорта понял, что только разговоры о реале помогут ему держаться на плаву подольше
Комментарий скрыт
Как там дела с судом? ВИдимо плохо, раз лапортыч заскулил
Мистер "+800% для Негрейры" что вообще несет?
Если судить по ошибкам из последних класико, то это по фактам
Угомоните деда пожалуйста. Испанский стыд какой-то.
Ответ drow elf
Угомоните деда пожалуйста. Испанский стыд какой-то.
Согласен, Перес что-то совсем поплыл!
Ответ Number_2
Согласен, Перес что-то совсем поплыл!
Да Перес тут причём. Я барсофан с 30-летним стажем и меня, как хейтера реала, до зубной боли клинит такое поведение. Врага нужно бить в лицо на поле боя. И только. Реал гаже грязи на подошве, трогать его даже кончиком пальца - ниже человеческого достоинства. А уж обсуждать это... зачем? Вбивать в газон Камп Ноу и Бернабеу и забывать о нём после финального свистка.
"Какие ещё 100 минут, вы в своём уме?" - очередной каталашский сектант Азамов

https://www.sports.ru/football/match/barcelona-vs-real-sociedad/
Со времён Франко судьи тащат мадридистов. Был пеналду , сейчас мбапенка.
Ответ Денис Чучкаев
Со времён Франко судьи тащат мадридистов. Был пеналду , сейчас мбапенка.
В Каталонии все как бабки бухтят? Что сейчас то не так?
Не понимаю людей, которые пытаются что то объяснить «правдорубам и адекватным зрителям», что бы вы им ни сказали и не показали, вы останетесь лжецом. Весь мир тащит Реал, а остальных топит, но когда Мбаппэ чуть не оторвали ногу и после еще за или гол, они все просто ослепли и оглохли. Так что не нужно тратить свои нервы на этих «чемушей»)
