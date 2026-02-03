«Зенит» сыграет с «Динамо» Самарканд 9 февраля в Абу-Даби
«Зенит» проведет товарищеский матч с «Динамо» из Самарканда.
Встреча пройдет в Абу-Даби 9 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Сине-бело-голубые уже встречались с «Динамо» – 21 января 2024 года петербуржцы одержали победу со счетом 5:1.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (2:1) в первом матче WINLINE Зимнего клуба РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
с минским, тбилисским и киевским тоже будем играть?
Ага, еще с Дрезденским и Хьюстонским))
блин, про этих забыл :D
Как выжить Самарканду
Кубок содружества! Вот была хорошая история в долгие зимы без футбола. (Не считая АПЛ)
