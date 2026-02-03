«Зенит» сыграет с «Динамо» Самарканд 9 февраля в Абу-Даби

«Зенит » проведет товарищеский матч с «Динамо » из Самарканда.

Встреча пройдет в Абу-Даби 9 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые уже встречались с «Динамо» – 21 января 2024 года петербуржцы одержали победу со счетом 5:1.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Динамо» (2:1) в первом матче WINLINE Зимнего клуба РПЛ .