  Анзор Кавазашвили: «Вратари у нас стали более трусливыми, на выходах никто не играет. Безобразие! При ударах они просто садятся на жопу – это заведомо потерянная позиция»
Анзор Кавазашвили: «Вратари у нас стали более трусливыми, на выходах никто не играет. Безобразие! При ударах они просто садятся на жопу – это заведомо потерянная позиция»

Кавазашвили: вратари у нас стали трусливыми, во время ударов садятся на жопу.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре современных российских голкиперов. 

Ранее Ринат Дасаев заявил: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей».

«Я полностью согласен со словами Дасаева о нынешних российских вратарях, что голкиперы у нас стали более трусливыми, что в целом весь подход к вратарскому искусству сильно изменился. Трусость, робость – это все то, на что все советские вратари сейчас обращают внимание.

На выходах сейчас никто не играет. Голкиперы сейчас даже не выходят из вратарской в штрафную площадь. Если кто-то хоть раз за игру выйдет, то мы все сразу начинаем говорить – какой успех. Это безобразие! Просто безобразие! 

И еще момент, который я заметил, что все вратари во время ударов просто садятся на задницу. Объясню: они занимают позицию не вперед с полусогнутыми коленями, чтобы смотреть на мяч и на бьющего, а откатывают свой торс и садятся на жопу. Потому что это уже заведомо потерянная позиция, из которой вратарь просто ничего не может сделать: ни прыгнуть, ни приподняться, ни передвинуться», – сказал Кавазашвили.

Про выходы согласен. Сейчас ГК почти не выходят
Ответ Рафик Маркес
Про выходы согласен. Сейчас ГК почти не выходят
Сейчас в принципе вратари меньше играют на выходах. И связано это не с тем, что раньше было лучше, а с тем, что сейчас совершенно другие по траектории и скорости навесы идут. Если посмотрите старые игры, то там навесы - свечки до неба, каждый раз страшно, что солнце собьют. А сейчас не каждый навес от удара по силе отличишь) А сейчас с новыми трактовками единоборств с вратарями будет еще меньше желающих куда-то выходить, раз их можно толкать, бить по рукам и тд.
Ответ matroskin1203
Сейчас в принципе вратари меньше играют на выходах. И связано это не с тем, что раньше было лучше, а с тем, что сейчас совершенно другие по траектории и скорости навесы идут. Если посмотрите старые игры, то там навесы - свечки до неба, каждый раз страшно, что солнце собьют. А сейчас не каждый навес от удара по силе отличишь) А сейчас с новыми трактовками единоборств с вратарями будет еще меньше желающих куда-то выходить, раз их можно толкать, бить по рукам и тд.
Да, раньше ещё вратари прыгая за верховым мячом выставляли колено вперёд, да еще с рыком Яяяя. Все в Рассыпную сразу, и свои и чужие. А сейчас за такой выход пенальти поставят.
Ну здесь старик прав. Советские вратари играли по другому.
Дасаев как игрок был большой фигурой. Но я не понимаю, почему именно он так спрашивает. Человек, который якобы отвечал за вратарей в Академии. Я понимаю, что в главной команде есть тренерский штаб и тренер вратарей, которые определяют какие решения должен п&нимать игрок, но какой-то особой базы заложенной Дасаевым я не вижу
Дед таблетки 💊 не принял сегодня 🤦🏻‍♂️
Имеет право сказать свое мнение, так-то опыта у него гораздо больше чем у обывателей
