Анзор Кавазашвили: «Вратари у нас стали более трусливыми, на выходах никто не играет. Безобразие! При ударах они просто садятся на жопу – это заведомо потерянная позиция»

Кавазашвили: вратари у нас стали трусливыми, во время ударов садятся на жопу.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре современных российских голкиперов.

Ранее Ринат Дасаев заявил : «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей».

«Я полностью согласен со словами Дасаева о нынешних российских вратарях, что голкиперы у нас стали более трусливыми, что в целом весь подход к вратарскому искусству сильно изменился. Трусость, робость – это все то, на что все советские вратари сейчас обращают внимание.

На выходах сейчас никто не играет. Голкиперы сейчас даже не выходят из вратарской в штрафную площадь. Если кто-то хоть раз за игру выйдет, то мы все сразу начинаем говорить – какой успех. Это безобразие! Просто безобразие!

И еще момент, который я заметил, что все вратари во время ударов просто садятся на задницу. Объясню: они занимают позицию не вперед с полусогнутыми коленями, чтобы смотреть на мяч и на бьющего, а откатывают свой торс и садятся на жопу. Потому что это уже заведомо потерянная позиция, из которой вратарь просто ничего не может сделать: ни прыгнуть, ни приподняться, ни передвинуться», – сказал Кавазашвили.