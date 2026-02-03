Иньеста о работе тренером: «Получаю лицензию, постараюсь подготовиться как можно лучше. В «Барсе» я окажусь лет через пятнадцать, возможно»
Иньеста о работе тренером: это то, чем мне хотелось бы заниматься.
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил намерение начать тренерскую карьеру.
«Да, на сегодняшний день это моя мотивация. Сейчас я нахожусь в процессе, это то, чем мне хотелось бы заниматься, и я постараюсь подготовиться к этому как можно лучше», – сказал чемпион мира и Европы в интервью Cadena SER Catalunya.
41-летний испанец отметил, что не видит себя в ближайшей перспективе в «Барселоне» – ни на тренерском посту, ни в спортивной структуре клуба.
«По возрасту, возможно, я окажусь там лет через пятнадцать. Я не строю долгосрочных планов. Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Пока так, а что будет дальше – посмотрим летом, тогда и будем оценивать варианты», – добавил Иньеста.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Великий Маэстро Иньеста!
Человек, у которого нет хейтеров! Уверен, и как тренер Андрес будет успешным в будущем!
Футбольный человек, а готовится. Чудеса. Он же 20 лет играл на высочайшем уровне.
Это будет топ. Один из умнейших игроков и отличный человек. Волшебник футбола.
Всё тоже самое можно и про Хави сказать, но результат в итоге не совсем на топ
Он что, возомнил себя нефутбольным человеком ? Зачем ему лицензия ?
Ждём, когда вернешься домой и поднимешь кубки с командой
Нет дорогой 15 это много, ждать. Давай через Годик. Посиди, походи возле Флика. Осмелеешь и вперед Бврса!
