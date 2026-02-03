Иньеста о работе тренером: «Получаю лицензию, постараюсь подготовиться как можно лучше. В «Барсе» я окажусь лет через пятнадцать, возможно»

Иньеста о работе тренером: это то, чем мне хотелось бы заниматься.

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил намерение начать тренерскую карьеру.

«Да, на сегодняшний день это моя мотивация. Сейчас я нахожусь в процессе, это то, чем мне хотелось бы заниматься, и я постараюсь подготовиться к этому как можно лучше», – сказал чемпион мира и Европы в интервью Cadena SER Catalunya.

41-летний испанец отметил, что не видит себя в ближайшей перспективе в «Барселоне» – ни на тренерском посту, ни в спортивной структуре клуба.

«По возрасту, возможно, я окажусь там лет через пятнадцать. Я не строю долгосрочных планов. Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Пока так, а что будет дальше – посмотрим летом, тогда и будем оценивать варианты», – добавил Иньеста.