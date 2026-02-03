  • Спортс
13

Иньеста о работе тренером: «Получаю лицензию, постараюсь подготовиться как можно лучше. В «Барсе» я окажусь лет через пятнадцать, возможно»

Иньеста о работе тренером: это то, чем мне хотелось бы заниматься.

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подтвердил намерение начать тренерскую карьеру.

«Да, на сегодняшний день это моя мотивация. Сейчас я нахожусь в процессе, это то, чем мне хотелось бы заниматься, и я постараюсь подготовиться к этому как можно лучше», – сказал чемпион мира и Европы в интервью Cadena SER Catalunya. 

41-летний испанец отметил, что не видит себя в ближайшей перспективе в «Барселоне» – ни на тренерском посту, ни в спортивной структуре клуба. 

«По возрасту, возможно, я окажусь там лет через пятнадцать. Я не строю долгосрочных планов. Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Пока так, а что будет дальше – посмотрим летом, тогда и будем оценивать варианты», – добавил Иньеста. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoАндрес Иньеста
logoЛа Лига
logoБарселона
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий Маэстро Иньеста!
Человек, у которого нет хейтеров! Уверен, и как тренер Андрес будет успешным в будущем!
Футбольный человек, а готовится. Чудеса. Он же 20 лет играл на высочайшем уровне.
Это будет топ. Один из умнейших игроков и отличный человек. Волшебник футбола.
Ответ Nogoi89
Это будет топ. Один из умнейших игроков и отличный человек. Волшебник футбола.
Всё тоже самое можно и про Хави сказать, но результат в итоге не совсем на топ
Он что, возомнил себя нефутбольным человеком ? Зачем ему лицензия ?
Ждём, когда вернешься домой и поднимешь кубки с командой
Нет дорогой 15 это много, ждать. Давай через Годик. Посиди, походи возле Флика. Осмелеешь и вперед Бврса!
