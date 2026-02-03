«Барселона» заплатила 4 млн евро за 300 000 футболок без лого Nike во время переговоров о новом контракте – для подстраховки перед сезоном. Форма до сих пор хранится на складе

«Барселона» заплатила 4 млн евро за 300 000 футболок и не использует их.

У «Барселоны» на складе хранятся тысячи комплектов формы, которым не нашлось применения.

As со ссылкой на El Pais сообщает, что во время переговоров о продлении контракта с Nike «блауграна» приняла решение изготовить около 300 000 единиц экипировки без спонсорского логотипа примерно за 4 млн евро.

Это был не только способ оказать давление на Nike, но и гарантия того, что все команды получат форму для матчей, а болельщики смогут купить актуальные футболки к сезону. На предназначенных для фанатов майках есть ценник – 89 евро.

В «Барселоне» El Pais подтвердили информацию о существовании такой формы.

«Нам нужен был план Б на случай, если соглашение не удастся заключить, – чтобы иметь возможность начать сезон в штатном режиме. Нам нужно было обеспечить формой не только футбольные команды, но и баскетбольные, волейбольные, хоккейные, регбийные, и все это увеличило сложность задачи», – сообщил представитель дочерней компании «Барселоны», отвечающей за продажу формы.

В конечном счете в ноябре 2024-го каталонцам удалось договориться с Nike и продлить контракт до 2038 года. Предполагается, что клуб зарабатывает около 120 млн евро в год.