  • «Барселона» заплатила 4 млн евро за 300 000 футболок без лого Nike во время переговоров о новом контракте – для подстраховки перед сезоном. Форма до сих пор хранится на складе
17

«Барселона» заплатила 4 млн евро за 300 000 футболок без лого Nike во время переговоров о новом контракте – для подстраховки перед сезоном. Форма до сих пор хранится на складе

«Барселона» заплатила 4 млн евро за 300 000 футболок и не использует их.

У «Барселоны» на складе хранятся тысячи комплектов формы, которым не нашлось применения.

As со ссылкой на El Pais сообщает, что во время переговоров о продлении контракта с Nike «блауграна» приняла решение изготовить около 300 000 единиц экипировки без спонсорского логотипа примерно за 4 млн евро.

Это был не только способ оказать давление на Nike, но и гарантия того, что все команды получат форму для матчей, а болельщики смогут купить актуальные футболки к сезону. На предназначенных для фанатов майках есть ценник – 89 евро.

В «Барселоне» El Pais подтвердили информацию о существовании такой формы.

«Нам нужен был план Б на случай, если соглашение не удастся заключить, – чтобы иметь возможность начать сезон в штатном режиме. Нам нужно было обеспечить формой не только футбольные команды, но и баскетбольные, волейбольные, хоккейные, регбийные, и все это увеличило сложность задачи», – сообщил представитель дочерней компании «Барселоны», отвечающей за продажу формы.

В конечном счете в ноябре 2024-го каталонцам удалось договориться с Nike и продлить контракт до 2038 года. Предполагается, что клуб зарабатывает около 120 млн евро в год.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
игровая форма
logoNike
logoЛа Лига
деньги
бизнес
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перепродать китайцам, а те реализуют уже без проблем с наклейкой "Nake".
Ответ Фут.Боль
Перепродать китайцам, а те реализуют уже без проблем с наклейкой "Nake".
Китайцы за 400.000 евро сами произвести их смогут)
Странно только 2 момента, зачем так много и почему изготовили только футболки, всё-таки планировали без трусов играть?
Ответ Папазол
Странно только 2 момента, зачем так много и почему изготовили только футболки, всё-таки планировали без трусов играть?
Да это странно. Учитывая результаты последних классико без трусов играет обычно Мадрид.
Ответ Budabuda
Да это странно. Учитывая результаты последних классико без трусов играет обычно Мадрид.
Ну последнее классико повезло, предпоследнее проиграли, вы я смотрю очередной немо
Детишкам раздайте.
300 тысяч готовы и ещё столько же на подходе (с)
потом на али экспрессе будут продавать!
а ведь ещё совсем недавно форма Барсы без логотипов спонсоров разлеталась как горячие пирожки... и клуб этим гордился
Пилите Шура они золотые
