«Арсенал» купил защитника сборной Англии U19 Диксона у «Сток Сити» за 3,2 млн фунтов и бонусы
«Арсенал» подписал 18-летнего защитника.
«Арсенал» объявил о трансфере Джейдена Диксона.
18-летний защитник перешел в лондонский клуб из «Сток Сити». Срок действия контракта не разглашается. По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 3,2 миллиона фунтов, также предусмотрены бонусы.
В составе основной команды «Сток Сити» Диксон провел 6 матчей. Также на его счету 49 игр за команды U18 и U21.
За сборную Англии U19 игрок провел 5 игр.
Фото: https://www.arsenal.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
Арсенал занимается закупкой в академию. Видимо, инвестиция в ФФП
Готовит для Юнайтед пацана. Ждем
До этого писали про полмиллиона
