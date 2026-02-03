«Арсенал» купил защитника сборной Англии U19 Диксона у «Сток Сити» за 3,2 млн фунтов и бонусы

«Арсенал» подписал 18-летнего защитника.

«Арсенал » объявил о трансфере Джейдена Диксона.

18-летний защитник перешел в лондонский клуб из «Сток Сити». Срок действия контракта не разглашается. По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 3,2 миллиона фунтов, также предусмотрены бонусы.

В составе основной команды «Сток Сити » Диксон провел 6 матчей. Также на его счету 49 игр за команды U18 и U21.

За сборную Англии U19 игрок провел 5 игр.

