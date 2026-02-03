  • Спортс
  • Гришин о Чалове: «Кайсериспор» – слабая команда и не подходит ему по стилю. В таких клубах не реанимируют карьеру, а заканчивают, что сделал Макаров и делает Федор»
Гришин о Чалове: «Кайсериспор» – слабая команда и не подходит ему по стилю. В таких клубах не реанимируют карьеру, а заканчивают, что сделал Макаров и делает Федор»

Александр Гришин прокомментировал вероятный переход Федора Чалова в «Кайсериспор».

«Чалов совершил ошибку, перейдя из ЦСКА в ПАОК. Как итог, Федор не смог раскрыться в Греции, а теперь уходит в клуб еще ниже уровнем.

Я не понимаю, зачем это ему надо. Может быть, ради дружбы с Денисом Макаровым?

Но по тому, что я видел в исполнении «Кайсериспора» в последнем матче, могу сказать, что у него будет мало шансов показать себя в Турции. Это слабая команда, которая не подходит ему по стилю игры, так как он больше игрок позиционной атаки, а надо будет убегать из центра поля в свободные зоны, что не является его сильной стороной.

В общем, в таких командах, как «Кайсериспор», не реанимируют карьеру, а заканчивают играть в футбол, что сделал Макаров и делает Чалов сейчас», – сказал бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА.

Чалов едет в Турцию к Макарову и Онугхе. Вместо плей-офф ЛЕ – борьба за выживание

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
22 комментария
Если он ПАОК не тянет, то куда ему в более престижный чемпионат? Как раз самая дорога в турецкий аутсайдер
Ну вроде оздоев в паоке норма.
Мда,Федя хотел Европы,в ПАОКЕ не потянул,придется в Турции доигрывать,за пердив биться🤦🏻
Так если это их сейчас уровень
Турецкий пердив его выбор... А мог быть сейчас героем в ЦСКА!!!
Ответ Андрей Бирюков
Турецкий пердив его выбор... А мог быть сейчас героем в ЦСКА!!!
Вряд ли. (про героя)
Ответ Андрей Бирюков
Турецкий пердив его выбор... А мог быть сейчас героем в ЦСКА!!!
Вы считаете ЦСКА уровня турецкого второго дивизиона? Игрок сам угробил себе карьеру
Ужасно обидно за Федю.
Ответ kapitan.vorobey
Ужасно обидно за Федю.
ничего обидного. он этого сам хотел. как раз для свидетелей выйти из зоны комфорта, зато он попробовал... а то что он карьеру п₽ос₽ал, то такое...
Ответ Сергей Искимжи
ничего обидного. он этого сам хотел. как раз для свидетелей выйти из зоны комфорта, зато он попробовал... а то что он карьеру п₽ос₽ал, то такое...
Здесь Вы правы. Каждый сам выбирает профукать ли ему карьеру, жизнь и тд.
Пусть доказывает, что он чего то стоит. Хотел в европу - получи.
