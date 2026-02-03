Гришин о Чалове: «Кайсериспор» – слабая команда и не подходит ему по стилю. В таких клубах не реанимируют карьеру, а заканчивают, что сделал Макаров и делает Федор»

Гришин о Чалове: в командах вроде «Кайсериспора» заканчивают карьеру.

Александр Гришин прокомментировал вероятный переход Федора Чалова в «Кайсериспор».

«Чалов совершил ошибку, перейдя из ЦСКА в ПАОК . Как итог, Федор не смог раскрыться в Греции, а теперь уходит в клуб еще ниже уровнем.

Я не понимаю, зачем это ему надо. Может быть, ради дружбы с Денисом Макаровым?

Но по тому, что я видел в исполнении «Кайсериспора» в последнем матче, могу сказать, что у него будет мало шансов показать себя в Турции. Это слабая команда, которая не подходит ему по стилю игры, так как он больше игрок позиционной атаки, а надо будет убегать из центра поля в свободные зоны, что не является его сильной стороной.

В общем, в таких командах, как «Кайсериспор », не реанимируют карьеру, а заканчивают играть в футбол, что сделал Макаров и делает Чалов сейчас», – сказал бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА .

