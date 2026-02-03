34-летний Хамес ведет переговоры с «Миннесотой». Колумбиец покинул «Леон» в декабре

Хамес Родригес может перейти в «Миннесота Юнайтед».

Бывший футболист «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес может продолжить карьеру в МЛС .

Колумбийский вингер ведет переговоры с «Миннесота Юнайтед », сообщает The Athletic. 34-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Леона » в декабре.

В составе мексиканского клуба Хамес провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .