34-летний Хамес ведет переговоры с «Миннесотой». Колумбиец покинул «Леон» в декабре
Хамес Родригес может перейти в «Миннесота Юнайтед».
Бывший футболист «Реала» и «Баварии» Хамес Родригес может продолжить карьеру в МЛС.
Колумбийский вингер ведет переговоры с «Миннесота Юнайтед», сообщает The Athletic. 34-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Леона» в декабре.
В составе мексиканского клуба Хамес провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12931 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличный тандем с Капризовым может быть
Пора завершать карьеру
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем