  • Маротта о новом стадионе в Милане: «Интер» и «Милан» зарабатывают 80 млн евро на матчах за сезон, «Реал» и «Барса» – 250-300 млн. Мы можем более чем вдвое увеличить доходы»
Президент «Интера» высказался о возможном увеличении доходов от новой арены.

Президент «Интера» Беппе Маротта заявил, что их новый с «Миланом» стадион позволит клубам сократить финансовое отставание от самых богатых клубов Европы.

«Мы зарабатываем 80 млн евро за сезон (доходы от матчдэй – Спортс’‘) – столько же, сколько и «Милан». «Реал» и «Барселона» выходят на показатели от 250 до 300 млн. Цель «сливочных» – превысить отметку в 500 млн.

Мы можем более чем вдвое увеличить доходы в дни матчей, в том числе за счет мероприятий, проводимых в течение недели», – сказал глава «Интера». 

Маротту также спросили, мешает ли устаревшая инфраструктура в Италии развитию новых талантов, как Ламин Ямаль в Испании.

«Безусловно, да. Когда мы проводили объективную оценку европейских стадионов, мы не говорили о тренировочных центрах, которых в Италии нам не хватает.

У нас старые сооружения, но благодаря дальновидности Oaktree и по нашей просьбе мы инвестировали 100 млн евро в новую территорию. Инфраструктура играет ключевую роль в развитии талантов. Если ты играешь на картофельном поле, у тебя не будет желания прислушиваться к советам тренера», – заявил Маротта. 

Коме того, у него поинтересовались, ориентируется ли «Интер» на примеры «Челси» и «Арсенала» в вопросе привлечения молодых игроков.

«У «Челси» недавно произошли изменения, «Арсенал» же делает это уже достаточно давно.

В какой-то момент «канониры» вложили деньги в стадион, а не в трансферный рынок – и это сработало. Такая ориентация на молодежь является концепцией высокой устойчивости, которой вынуждены следовать все итальянские клубы», – добавил Маротта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Интеру надо команду Б в Серии С развивать, чтобы создавать капитал, как Ювентус, тем более для бухучёта с этим фейрплэй любая продажа игрока из молодёжки - чистый прирост капитала без минусов, очевидно необходимая фигня. Да и любой перспективный молодняк захочет перейти в клуб, имея возможность рубиться с профи для дальнейшего прыжка в основную команду.

Вон тот же Ювентус забрал двоих каких-то перцев. Одного отжали у Баварии, другого хз, но сам факт уже о многом говорит. Я рад за Интер и Милан, потому что стадионы и бабки этому чемпионату необходимы. Вопреки обстоятельствам клубы должны бороться с чиновниками и системой. Серия А - классный турнир, бабло добавит качества.
Поэтому Маротта набирает пенсионеров, а не молодёжь
Ответ Сергей Петлин
Поэтому Маротта набирает пенсионеров, а не молодёжь
Это итальянская устаревшая молодежь
А у нас почти новый в Сочи. Минус мильён, ибо не ходит никто.
Ответ Клирик
А у нас почти новый в Сочи. Минус мильён, ибо не ходит никто.
Ну нормально ты сравнил. Два клуба с более чем столетней историей и Сочи
По завершению строительства нового стадиона нужно сразу же заключать контракт с НФЛ, пока не слишком поздно и не упустили возможность Риму. Там относительно неплохие деньги и окно в Штаты.
Ответ bvxzn927s5
По завершению строительства нового стадиона нужно сразу же заключать контракт с НФЛ, пока не слишком поздно и не упустили возможность Риму. Там относительно неплохие деньги и окно в Штаты.
Это всего лишь один выставочный матч за сезон в стране - денег много не принесёт (с NFL ведь надо делится - т.е. уровень матчдея в группе ЛЧ примерно) - а причины проведения именно на стадионах Тотенхема и Мадрида - это лучшие стадионы в своих странах. Будет в Милане лучший стадион - там и проведут.
Ответ akaAzazello
Это всего лишь один выставочный матч за сезон в стране - денег много не принесёт (с NFL ведь надо делится - т.е. уровень матчдея в группе ЛЧ примерно) - а причины проведения именно на стадионах Тотенхема и Мадрида - это лучшие стадионы в своих странах. Будет в Милане лучший стадион - там и проведут.
Один матч, зато какой. В этом сам НФЛ больше заинтересован, так как хотят выйти на европейский рынок и платят они за аренду стадиона под 2млн евро по некоторым источникам, плюс как ты упомянул матчдэй бокс. Опять таки это больше про привлекательность бренда и выход на североамериканский рынок. Плюс в том что и ОакТри и РэдБёрд америкосы, без проблем смогут договориться с Роджером Гуделлом.
