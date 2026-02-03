Маротта о новом стадионе в Милане: «Интер» и «Милан» зарабатывают 80 млн евро на матчах за сезон, «Реал» и «Барса» – 250-300 млн. Мы можем более чем вдвое увеличить доходы»

Президент «Интера» высказался о возможном увеличении доходов от новой арены.

Президент «Интера» Беппе Маротта заявил, что их новый с «Миланом » стадион позволит клубам сократить финансовое отставание от самых богатых клубов Европы.

«Мы зарабатываем 80 млн евро за сезон (доходы от матчдэй – Спортс’‘) – столько же, сколько и «Милан». «Реал » и «Барселона » выходят на показатели от 250 до 300 млн. Цель «сливочных» – превысить отметку в 500 млн.

Мы можем более чем вдвое увеличить доходы в дни матчей, в том числе за счет мероприятий, проводимых в течение недели», – сказал глава «Интера ».

Маротту также спросили, мешает ли устаревшая инфраструктура в Италии развитию новых талантов, как Ламин Ямаль в Испании.

«Безусловно, да. Когда мы проводили объективную оценку европейских стадионов, мы не говорили о тренировочных центрах, которых в Италии нам не хватает.

У нас старые сооружения, но благодаря дальновидности Oaktree и по нашей просьбе мы инвестировали 100 млн евро в новую территорию. Инфраструктура играет ключевую роль в развитии талантов. Если ты играешь на картофельном поле, у тебя не будет желания прислушиваться к советам тренера», – заявил Маротта.

Коме того, у него поинтересовались, ориентируется ли «Интер» на примеры «Челси» и «Арсенала» в вопросе привлечения молодых игроков.

«У «Челси» недавно произошли изменения, «Арсенал» же делает это уже достаточно давно.

В какой-то момент «канониры» вложили деньги в стадион, а не в трансферный рынок – и это сработало. Такая ориентация на молодежь является концепцией высокой устойчивости, которой вынуждены следовать все итальянские клубы», – добавил Маротта.