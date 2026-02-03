Ринат Билялетдинов: «Не испытываю восторга от женского футбола. Это как выступления мужчин в художественной гимнастике – какая-то пародия. Строение скелета отличается – факт»

Ринат Билялетдинов: не испытываю восторга от женского футбола.

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о женском футболе.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру заявил : «Женщина создана, чтобы рожать. У нее более широкий таз – это не для футбола. Лучшие футболистки сложены как мальчики».

«Факт есть, что строение скелета мужчин и женщин отличается. Кто-то скажет, что женское строение не создано для футбола, а другие будут говорить, что годится. А ведь есть приемы верхового мяча определенной частью тела, как стоять в стенке, у них будут особые преграды для мяча. Но это с юмором.

А если серьезно, то я не испытываю восторга от женского футбола. Кому нравится – пусть играют, но я не смотрю даже ведущие матчи. Еще я не перевариваю женскую борьбу и не смотрю женский бокс. Не нравится мне это категорически.

Женщины не ходят массово смотреть женский футбол, а мужчины приходят на трибуны, чтобы посмотреть что-то помимо игры. Само содержание футбола тоже не выдерживает сравнения. Это как если бы мужчины выступали в художественной гимнастике с лентой и делали изящные движения – какая-то пародия. Вот и в женском футболе они рубятся, ругаются, как мужики.

Доводилось мне видеть и тренировки. Меня женский футбол не волнует. Это не какое-то мое антифутбольное женское настроение, но скажу, что если даже финал женского чемпионата мира будет в Москве, я на него не пойду», – сказал Билялетдинов.