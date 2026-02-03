  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Три игрока удалены в матче ЦСКА и «Краснодара» – Мозес толкнул сбившего его Сантоса и получил красную, у Жубала и Садчикова по две желтые. Из-за регламента армейцы играют в меньшинстве
113

Три игрока удалены в матче ЦСКА и «Краснодара» – Мозес толкнул сбившего его Сантоса и получил красную, у Жубала и Садчикова по две желтые. Из-за регламента армейцы играют в меньшинстве

В матче ЦСКА и «Краснодара» удалены три футболиста.

Инал Танашев удалил трех футболистов во время матча ЦСКА – «Краснодар» в WINLINE Зимнем кубке РПЛ.

Первым стал Жубал. Защитник «быков» был предупрежден на 29-й минуте, а на 38-й увидел перед собой вторую желтую карточку.

На 56-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику армейцев Мойзесу Барбозе за то, что он агрессивно толкнул сбившего его с ног Густаво Сантоса. 

Наконец, на 65-й минуте вторую желтую получил полузащитник «Краснодара» Степан Садчиков, вышедший на замену в начале второго тайма.

Отметим, что, согласно регламенту турнира, после удаления за две желтые карточки команда может выпустить на поле другого игрока, а в случае прямой красной карточки – нет. Таким образом, ЦСКА продолжает встречу в меньшинстве.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12930 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
Инал Танашев
logoКраснодар
logoсудьи
logoЦСКА
Степан Садчиков
logoМойзес Барбоза
logoГуставо Сантос
logoЖубал
logoЗимний кубок РПЛ
товарищеские матчи (клубы)
правила
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хм... бычки подтверждают статус самой "грязной" команды...
Уже и молодые подтягиваются, на замену вышел и за 20 мин. 2 ЖК...
Ответ key80
Хм... бычки подтверждают статус самой "грязной" команды... Уже и молодые подтягиваются, на замену вышел и за 20 мин. 2 ЖК...
10:0 по желтым в пользу грязных
Ответ key80
Хм... бычки подтверждают статус самой "грязной" команды... Уже и молодые подтягиваются, на замену вышел и за 20 мин. 2 ЖК...
Так еще и истерят, вот реальный позор футбола
Краснодар грязные ########
Ответ giovanni@footman
Краснодар грязные ########
Хорошая тактика, каждый раз играть грубо на жёлтую, и если что выйдет другой)
Ответ kqkly
Хорошая тактика, каждый раз играть грубо на жёлтую, и если что выйдет другой)
Именно
Мойзесу чисто за агрессию влепили. Краснодар куда грубее играет. За фол на Алвесе на 86 сразу можно было красную давать
Это не футбол ... а какой то бред ... меняют всю команду , два удаления у одной команды но они играют в полном составе , и цска почему то в меньшинстве , комментатор восторгается игрой Краснодара ... хотя там ни какой игры нет вообще ... смысл это смотреть вообще не вижу
Ответ Fliege
Это не футбол ... а какой то бред ... меняют всю команду , два удаления у одной команды но они играют в полном составе , и цска почему то в меньшинстве , комментатор восторгается игрой Краснодара ... хотя там ни какой игры нет вообще ... смысл это смотреть вообще не вижу
Комментарий скрыт
Ответ Fliege
Это не футбол ... а какой то бред ... меняют всю команду , два удаления у одной команды но они играют в полном составе , и цска почему то в меньшинстве , комментатор восторгается игрой Краснодара ... хотя там ни какой игры нет вообще ... смысл это смотреть вообще не вижу
Это товарищеский турнир, в первую очередь с целью обкатать состав, посмотреть в деле, дать игровую практику, а по удалениям, такой регламент, вполне себе сносный для такого рода мероприятий.
Генич подсос Краснодара. Чем восхищается Константин? Краснодар опять подтвердил свою репутацию.
Ответ Евгений Жданов
Генич подсос Краснодара. Чем восхищается Константин? Краснодар опять подтвердил свою репутацию.
Генич только в перерыве узнал за что вторую желтую дали Жубалу. Как обычно за матчем не следит и в телеге во время эфира сидит. Или ставки делает.
Конченый судья испортил матч, Мойзесу максимум жк светила, ну не на кк толчок был, там краснодарец против него грубее нарушал
Ответ Gfnhbjn68
Конченый судья испортил матч, Мойзесу максимум жк светила, ну не на кк толчок был, там краснодарец против него грубее нарушал
Поддерживаю🤝
Ответ Gfnhbjn68
Конченый судья испортил матч, Мойзесу максимум жк светила, ну не на кк толчок был, там краснодарец против него грубее нарушал
Мозес отморозок и провокатор.
удивительно грязный Краснодар. Тупо весь матч ломали соперника. А когда Мойзесу это надоело ему дали КК за возмущение
Ответ Гусеконь
удивительно грязный Краснодар. Тупо весь матч ломали соперника. А когда Мойзесу это надоело ему дали КК за возмущение
Почему удивительно?
Вы их игры вообще не смотрите?
Даже в никому не нужном товарняке играют грубо и грязно.
Ответ Гусеконь
удивительно грязный Краснодар. Тупо весь матч ломали соперника. А когда Мойзесу это надоело ему дали КК за возмущение
Что в этом удивительного? Он просто грязный.
Ненужный турнир, абсолютно. Еще и этот дурачок комментирует
Ответ Uralll156
Ненужный турнир, абсолютно. Еще и этот дурачок комментирует
Турнир может и нужный, а вот трансляция по ТВ - ни к чему абсолютно.
Мерзкая команда Краснодар.....
Давно не включал товарняки. Ни фига быки агрессивные. Прям реально победить хотят
Ответ Красная стрела
Давно не включал товарняки. Ни фига быки агрессивные. Прям реально победить хотят
Быки как будто на корову играют
Ответ giovanni@footman
Быки как будто на корову играют
Незаслуженно малозалайканный комментарий.
Поднажмем 💪💪💪
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем