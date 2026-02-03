Три игрока удалены в матче ЦСКА и «Краснодара» – Мозес толкнул сбившего его Сантоса и получил красную, у Жубала и Садчикова по две желтые. Из-за регламента армейцы играют в меньшинстве

В матче ЦСКА и «Краснодара» удалены три футболиста.

Инал Танашев удалил трех футболистов во время матча ЦСКА – «Краснодар» в WINLINE Зимнем кубке РПЛ .

Первым стал Жубал. Защитник «быков» был предупрежден на 29-й минуте, а на 38-й увидел перед собой вторую желтую карточку.

На 56-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику армейцев Мойзесу Барбозе за то, что он агрессивно толкнул сбившего его с ног Густаво Сантоса.

Наконец, на 65-й минуте вторую желтую получил полузащитник «Краснодара » Степан Садчиков, вышедший на замену в начале второго тайма.

Отметим, что, согласно регламенту турнира, после удаления за две желтые карточки команда может выпустить на поле другого игрока, а в случае прямой красной карточки – нет. Таким образом, ЦСКА продолжает встречу в меньшинстве.