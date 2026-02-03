  • Спортс
  Жуков о словах Инфантино: «В разных видах спорта уже возвращают наших спортсменов, рад, что дошло до футбола. Надеюсь, со следующего сезона наши команды будут играть в международных турнирах»
Жуков о словах Инфантино: «В разных видах спорта уже возвращают наших спортсменов, рад, что дошло до футбола. Надеюсь, со следующего сезона наши команды будут играть в международных турнирах»

Жуков высказался о словах Инфантино про допуск российских команд.

Первый заместитель председателя Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Мы видим, что в разных видах спорта уже принимаются решения о возврате наших спортсменов. Причем речь уже идет о возврате с флагом и гимном. Я рад, что это дошло и до футбола.

Надеюсь, что со следующего сезона наши команды уже будут играть в международных турнирах. В других видах спорта это происходит, причем уже не в одном, а в нескольких. Я думаю, что этот процесс будет ускоряться.

Кроме того, и Международный олимпийский комитет дает понять, что будет двигаться в этом направлении. Конкретных сроков нет, но некоторые федерации уже приняли решение, некоторые в процессе. Думаю, что и футбол должен последовать за ними», – сказал Жуков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Первый заместитель председателя Госудумы, а такую дичь несет! До какого футбола это дошло то? Никто никого никуда возвращать не собирается, что за бред? Да и в каких игровых видах спорта нас вернули или я что-то пропустил?
Болеет за московский «Спартак» и заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, самый заядлый футболист в думе и правительстве.
Он выходил на поле еще за сборную Госдумы, будучи депутатом !

Футбольный человек не может ошибаться !
Ещё одна говорящая голова) главное сказать что-то про потом, а когда это потом придёт - делать вид, что забыл
Мечты, ничем не подкреплённые. Особенно после сегодняшнего дня.
А что сегодня ?
Три КК и семь ЖК у ЦСКА и Краснодара ?
Не примут обратно грубиянов ? )
Александру бы Дугина почитать после встречи с Путиным. Тогда бы такую чушь не нёс
