Сен-Максимен столкнулся с расизмом в соцсетях после трансфера в «Ланс», клуб осудил эти комментарии. Ранее Аллан покинул «Америку» из-за оскорблений в адрес его детей

«Ланс» осудил расистские оскорбления в адрес новичка команды Аллана Сен-Максимена.

Вчера 28-летний вингер подписал контракт до конца сезона с французским клубом.

«Футбольный клуб «Ланс » возмущен и самым решительным образом осуждает поток ненавистнических комментариев и расистских оскорблений в адрес своего нового игрока Аллана Сен-Максимена в социальных сетях.

В качестве ответственной меры клуб был вынужден закрыть раздел комментариев к некоторым своим постам и продолжит предпринимать все необходимые шаги, чтобы сделать свои платформы в социальных сетях местами со здоровой и уважительной атмосферой для выражения мнений.

Будучи социально ответственным и преданным своему делу клубом, «Ланс» подтверждает свою приверженность ценностям уважения и терпимости и выражает свою полную поддержку Аллану и его близким», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее Сен-Максимен покинул мексиканскую «Америку» из-за расистских оскорблений в адрес его детей .