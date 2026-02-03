  • Спортс
  • Сен-Максимен столкнулся с расизмом в соцсетях после трансфера в «Ланс», клуб осудил эти комментарии. Ранее Аллан покинул «Америку» из-за оскорблений в адрес его детей
Сен-Максимен столкнулся с расизмом в соцсетях после трансфера в «Ланс», клуб осудил эти комментарии. Ранее Аллан покинул «Америку» из-за оскорблений в адрес его детей

«Ланс» осудил расистские оскорбления в адрес новичка команды.

«Ланс» осудил расистские оскорбления в адрес новичка команды Аллана Сен-Максимена. 

Вчера 28-летний вингер подписал контракт до конца сезона с французским клубом. 

«Футбольный клуб «Ланс» возмущен и самым решительным образом осуждает поток ненавистнических комментариев и расистских оскорблений в адрес своего нового игрока Аллана Сен-Максимена в социальных сетях.

В качестве ответственной меры клуб был вынужден закрыть раздел комментариев к некоторым своим постам и продолжит предпринимать все необходимые шаги, чтобы сделать свои платформы в социальных сетях местами со здоровой и уважительной атмосферой для выражения мнений.

Будучи социально ответственным и преданным своему делу клубом, «Ланс» подтверждает свою приверженность ценностям уважения и терпимости и выражает свою полную поддержку Аллану и его близким», – говорится в заявлении клуба. 

Напомним, ранее Сен-Максимен покинул мексиканскую «Америку» из-за расистских оскорблений в адрес его детей

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Ланса»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хватит распространять расизм, прекратите подписывать Сен-Максимена. Где он, там и появляется расизм
Ответ alexey102rus
Хватит распространять расизм, прекратите подписывать Сен-Максимена. Где он, там и появляется расизм
Пусть в африку едет. Там не будет расизма
Ответ G-Mack
Пусть в африку едет. Там не будет расизма
в Марокко?
Это же классика. Хейтеры видят на что человек реагирует и с удвоенной силой бьют туда же. Лучше тактикой всегда будет игнорирование(со стороны игрока, но не со стороны компетентных органов).
Этот чувак и в Камеруне найдет повод жаловаться на расистов
Теперь покинет Ланс?
В лансе по моему почти все черные
Ответ Константин Шангареев_1116806003
В лансе по моему почти все черные
Тогда видимо не из-за цвета его прессуют)
Офигеть, во Франции на границе с Бельгией масса расистов. Как так? Что случилось?
