Гехи – лучший зимний трансфер в АПЛ по версии The Athletic. Семеньо – 3-й, Галлахер – 6-й

Переход Гехи в «Ман Сити» признан лучшим в АПЛ этой зимой .

The Athletic оценил трансферы, состоявшиеся в АПЛ в начале 2026 года.

Список из 33 сделок был составлен на основе таких критериев, как соотношение цены и качества, предполагаемая важность новичка для команды, необходимость клуба усилить именно ту позицию, на которую пришел игрок.

В первую десятку попали:

1. Марк Гехи – из «Кристал Пэлас » в «Манчестер Сити».

2. Дуглас Луис – из «Ювентуса» в «Астон Виллу ».

3. Антуан Семеньо, из «Борнмута » в «Манчестер Сити».

4. Оскар Бобб, из «Манчестер Сити» в «Фулхэм».

5. Алекс Тот, из «Ференцвароша» в «Борнмут».

6. Конор Галлахер, из «Атлетико» в «Тоттенхэм».

7. Райан, из «Васко да Гама» в «Борнмут».

8. Эйнджел Гомес, из «Марселя» в «Вулверхэмптон».

9. Пабло Фелипе, из «Жил Висенте» в «Вест Хэм».

10. Валентин Кастельянос, из «Лацио» в «Вест Хэм».