Гехи – лучший зимний трансфер в АПЛ по версии The Athletic. Семеньо – 3-й, Галлахер – 6-й
The Athletic оценил трансферы, состоявшиеся в АПЛ в начале 2026 года.
Список из 33 сделок был составлен на основе таких критериев, как соотношение цены и качества, предполагаемая важность новичка для команды, необходимость клуба усилить именно ту позицию, на которую пришел игрок.
В первую десятку попали:
1. Марк Гехи – из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити».
2. Дуглас Луис – из «Ювентуса» в «Астон Виллу».
3. Антуан Семеньо, из «Борнмута» в «Манчестер Сити».
4. Оскар Бобб, из «Манчестер Сити» в «Фулхэм».
5. Алекс Тот, из «Ференцвароша» в «Борнмут».
6. Конор Галлахер, из «Атлетико» в «Тоттенхэм».
7. Райан, из «Васко да Гама» в «Борнмут».
8. Эйнджел Гомес, из «Марселя» в «Вулверхэмптон».
9. Пабло Фелипе, из «Жил Висенте» в «Вест Хэм».
10. Валентин Кастельянос, из «Лацио» в «Вест Хэм».