Жоаозиньо о большом числе бразильцев в РПЛ: «Финансовый фактор играет большую роль. Мы, игроки, не можем знать наверняка, что принесет нам завтрашний день»
Жоаозиньо о бразильцах в РПЛ: финансовый фактор играет большую роль.
Жоаозиньо признал, что для бразильцев одной из основных причин переезда в Россию остаются деньги.
– В РПЛ всегда было много бразильских футболистов. Чем чемпионат России так привлекает бразильцев?
– Финансовый фактор играет большую роль. Ведь мы, игроки, не можем знать наверняка, что принесет нам завтрашний день. Так что это дополнительный стимул для всех игроков из Бразилии.
И еще раньше у футболистов из Бразилии была возможность играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов в российских командах. Это тоже было большим плюсом, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12926 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем