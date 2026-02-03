Жоаозиньо о большом числе бразильцев в РПЛ: «Финансовый фактор играет большую роль. Мы, игроки, не можем знать наверняка, что принесет нам завтрашний день»

Жоаозиньо о бразильцах в РПЛ: финансовый фактор играет большую роль.

Жоаозиньо признал, что для бразильцев одной из основных причин переезда в Россию остаются деньги.

– В РПЛ всегда было много бразильских футболистов. Чем чемпионат России так привлекает бразильцев?

– Финансовый фактор играет большую роль. Ведь мы, игроки, не можем знать наверняка, что принесет нам завтрашний день. Так что это дополнительный стимул для всех игроков из Бразилии.

И еще раньше у футболистов из Бразилии была возможность играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов в российских командах. Это тоже было большим плюсом, – сказал бывший полузащитник «Краснодара».