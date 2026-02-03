Пономарев о Чалове в «Кайсериспоре»: «Жалко его, дурака. В ЦСКА он стал бы легендой, как Акинфеев. Федор себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать»

Пономарев о Чалове: жалко его, дурака.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе Федора Чалова в чемпионат Турции.

Ранее в ПАОК сообщили, что ведут переговоры с «Кайсериспором » о трансфере российского нападающего.

«Жалко его, дурака. Я сколько раз говорил: нельзя ему уходить из ЦСКА. Он уже пробовал себя за границей, и в лучшем случае ничего не получилось. Он себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать.

Он сам виноват во всем и переоценил свои футбольные возможности. Я с ним встречался, говорил: «Все, не нужно никуда уходить, это твоя команда». Он не послушал и ушел». Надо было остаться в ЦСКА, никуда не уходить – и тогда он бы сделал себя легендой, как Акинфеев », – сказал Пономарев.