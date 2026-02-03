  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Чалове в «Кайсериспоре»: «Жалко его, дурака. В ЦСКА он стал бы легендой, как Акинфеев. Федор себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать»
10

Пономарев о Чалове в «Кайсериспоре»: «Жалко его, дурака. В ЦСКА он стал бы легендой, как Акинфеев. Федор себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать»

Пономарев о Чалове: жалко его, дурака.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе Федора Чалова в чемпионат Турции.

Ранее в ПАОК сообщили, что ведут переговоры с «Кайсериспором» о трансфере российского нападающего. 

«Жалко его, дурака. Я сколько раз говорил: нельзя ему уходить из ЦСКА. Он уже пробовал себя за границей, и в лучшем случае ничего не получилось. Он себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать.

Он сам виноват во всем и переоценил свои футбольные возможности. Я с ним встречался, говорил: «Все, не нужно никуда уходить, это твоя команда». Он не послушал и ушел». Надо было остаться в ЦСКА, никуда не уходить – и тогда он бы сделал себя легендой, как Акинфеев», – сказал Пономарев. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12926 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoПАОК
logoКайсериспор
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
Владимир Алексеевич Пономарев
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мог стать легендой Кристал Пэлас
Ответ Spaten
Мог стать легендой Кристал Пэлас
ЦСКА сделал ошибку, не продав Федю Кристалу за хорошие деньги. Федя сделал ошибку, уйдя в ПАОК.
Это себя не уважать – такие вещи делать.
Это что же такого наделал дядя Фёдор? Надеюсь хоть не как Дзюба лысего на камеру гонял? 🤣
Ветеран абсолютно прав!!! 🤝 100% Федька себя сгубил уйдя из ЦСКА... Сейчас его место в пердиве... 😱
Комментарий удален модератором
Ответ Bartez1986
Комментарий удален модератором
Ну да, старому 86 в этом году, Сталина живого помнит, а они ему жизни не дают...
Согласен с ветераном
Проблема не в уходе из ЦСКА.
А в том, что бросил играть и расти.
Последний год в ЦСКА он уже был такой же как сейчас - никакой.

Так что останься он - никакой легендой не стал бы, а был позорным нелофутболистом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем