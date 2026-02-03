Пономарев о Чалове в «Кайсериспоре»: «Жалко его, дурака. В ЦСКА он стал бы легендой, как Акинфеев. Федор себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать»
Пономарев о Чалове: жалко его, дурака.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе Федора Чалова в чемпионат Турции.
Ранее в ПАОК сообщили, что ведут переговоры с «Кайсериспором» о трансфере российского нападающего.
«Жалко его, дурака. Я сколько раз говорил: нельзя ему уходить из ЦСКА. Он уже пробовал себя за границей, и в лучшем случае ничего не получилось. Он себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать.
Он сам виноват во всем и переоценил свои футбольные возможности. Я с ним встречался, говорил: «Все, не нужно никуда уходить, это твоя команда». Он не послушал и ушел». Надо было остаться в ЦСКА, никуда не уходить – и тогда он бы сделал себя легендой, как Акинфеев», – сказал Пономарев.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12926 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это что же такого наделал дядя Фёдор? Надеюсь хоть не как Дзюба лысего на камеру гонял? 🤣
А в том, что бросил играть и расти.
Последний год в ЦСКА он уже был такой же как сейчас - никакой.
Так что останься он - никакой легендой не стал бы, а был позорным нелофутболистом.