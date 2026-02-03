8

Непомнящий в 82 года возобновил тренерскую карьеру в любительской команде

Непомнящий в 82 года возобновил тренерскую карьеру.

Валерий Непомнящий возобновил тренерскую карьеру в возрасте 82 лет.

3 февраля Непомнящий был назначен старшим тренером любительской московской команды ФШМ.

Последним клубом специалиста была калининградская «Балтика», которую он тренировал в 2018 году.

За свою тренерскую карьеру Валерий Непомнящий возглавлял «Томь», а также сборные Камеруна и Узбекистана. Кроме того, он работал с командами из Китая, Турции, Узбекистана, Японии и Южной Кореи.

Дай Бог здоровья!
Только здоровья и удачи Кузьмичу во всём! Выход Камеруна в 1/4 финала ЧМ 1990 года под его руководством трудно забыть, где только англичане с большим трудом в конце вырвали победу в самом конце матча, ну и победа над Аргентиной с Марадоной и с действующим чемпионом мира 2:1, которые потом в итоге оказались в финале, невозможно забыть) Да и в других чемпионатах и клубах Непомнящий всегда был на высоте! Всегда скромный и интеллигентный мужчина)
Только здоровья и удачи Кузьмичу во всём! Выход Камеруна в 1/4 финала ЧМ 1990 года под его руководством трудно забыть, где только англичане с большим трудом в конце вырвали победу в самом конце матча, ну и победа над Аргентиной с Марадоной и с действующим чемпионом мира 2:1, которые потом в итоге оказались в финале, невозможно забыть) Да и в других чемпионатах и клубах Непомнящий всегда был на высоте! Всегда скромный и интеллигентный мужчина)
Поправка 2:1 обыграли румын, где оба мяча забил незабываемый Роже Милла и 1:0 Аргентину)
Валерий Кузьмич - мы помним вашу сборную Камеруна, которая добилась феноменальных успехов для того времени, и прежде всего, обыграла чемпиона 86 с великим Марадоной!
Валерий Кузьмич пожалуй самый недооценённый тренер в российском футболе...
особенно на фоне тех, нынешних, которые порой десятилетиями непонятно за какие заслуги кочуют по командам нашей Премьер лиги...
Валерий Кузьмич пожалуй самый недооценённый тренер в российском футболе... особенно на фоне тех, нынешних, которые порой десятилетиями непонятно за какие заслуги кочуют по командам нашей Премьер лиги...
Порядочный человек. Вообще никакого негатива про него не вспоминается.
Забыл что уже закончил карьеру)
