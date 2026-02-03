Непомнящий в 82 года возобновил тренерскую карьеру в любительской команде

Непомнящий в 82 года возобновил тренерскую карьеру.

Валерий Непомнящий возобновил тренерскую карьеру в возрасте 82 лет.

3 февраля Непомнящий был назначен старшим тренером любительской московской команды ФШМ.

Последним клубом специалиста была калининградская «Балтика», которую он тренировал в 2018 году.

За свою тренерскую карьеру Валерий Непомнящий возглавлял «Томь», а также сборные Камеруна и Узбекистана. Кроме того, он работал с командами из Китая, Турции, Узбекистана, Японии и Южной Кореи.