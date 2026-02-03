Петржела о словах Инфантино: «Европа не позволит России играть в еврокубках, пока идет конфликт. У президента ФИФА нет шанса прекратить отстранение, его прибьют»
Петржела о допуске России: Европа не позволит Инфантино это сделать.
Властимил Петржела убежден, что европейские страны не позволят президенту ФИФА допустить Россию к международным турнирам.
«Слова Инфантино ничего не значат. Европа никогда не позволит, чтобы Россия играла в футбол в еврокубках. Пока идет конфликт в Украине – это просто невозможно.
Мне жалко русский футбол, потому что я тут работал, мне нравятся команды и игроки из России. Но что поделать?
Они не позволят российским командам играть в еврокубках и сборной на чемпионатах. Инфантино ничего не сможет сделать, потому что Европа его прибьет. У него нет шанса прекратить отстранение», – считает экс-тренер «Зенита».
Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
39 комментариев
факт
Дед выдал базу
Пан Власта - Легенда Питера
Легенда казино Питера)
Почему сразу прибьют? Всего лишь выкрадут и вывезут в другую страну.
дед прав: пока большинство европейских федераций против нас, глупо ждать возвращения. Инфантина известный балабол, пусть лучше вторую премию мира Трампу вручит - на это он точно влияет, в отличие от первого.
Базирует дедушка.
Да и после, не факт что очень быстро вернут...
Вот-вот. Что считать "окончанием конфликта"? Что помешает каким-нибудь клубам/сборным/странам быть против даже после "окончания конфликта"?
у тебя флаг совка для тебя что окончание?
Надо договориться с лысым и переходить в Азию. Европа согласен даже после завершения делов каким нибудь стамбулом-3 еще долго будет плеваться в нашу сторону.
Хоть один адекватный человек, а не эти все мечтатели.
Тем временем Инфантино уже внесен в базу "Миротворца")) Ахах,сказочные))
Капитан Очевидность 🤝
