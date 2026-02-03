Петржела о словах Инфантино: «Европа не позволит России играть в еврокубках, пока идет конфликт. У президента ФИФА нет шанса прекратить отстранение, его прибьют»

Петржела о допуске России: Европа не позволит Инфантино это сделать.

Властимил Петржела убежден, что европейские страны не позволят президенту ФИФА допустить Россию к международным турнирам.

«Слова Инфантино ничего не значат. Европа никогда не позволит, чтобы Россия играла в футбол в еврокубках. Пока идет конфликт в Украине – это просто невозможно.

Мне жалко русский футбол, потому что я тут работал, мне нравятся команды и игроки из России. Но что поделать?

Они не позволят российским командам играть в еврокубках и сборной на чемпионатах. Инфантино ничего не сможет сделать, потому что Европа его прибьет. У него нет шанса прекратить отстранение», – считает экс-тренер «Зенита».

