  Джон Джон о дебюте за «Зенит»: «Рад, что помог команде победить. Мне есть, куда расти, буду наращивать обороты, чтобы к официальным матчам быть на максимуме возможностей»
Джон Джон о дебюте за «Зенит»: «Рад, что помог команде победить. Мне есть, куда расти, буду наращивать обороты, чтобы к официальным матчам быть на максимуме возможностей»

Джон Джон о дебюте за «Зенит»: рад, что помог команде победить.

Полузащитник «Зенита» Джон Джон прокомментировал свой дебют за «Зенит» в матче с «Динамо» (2:1) в WINLINE Зимнем кубке РПЛ

Джон Джон, поздравляем с дебютом за «Зенит», с голевой передачей. Поделитесь впечатлениями.

– Очень рад, что помог команде победить, что сделал голевую передачу, но больше всего рад тому, что мы набрали три очка, это было самое важное сегодня. Рад своему дебюту и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

Это была ваша первая игра против команды из России. Что для себя отметили? 

– На первый взгляд мне показалось, что игра была такой же сложной, как и у нас в Бразилии, но я постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы еще больше помогать команде всем, чем могу.

Шестьдесят минут вы провели на поле. Как ощущения? Как себя чувствуете?

– Чувствую себя отлично – в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с «Зенитом». Все это помогло мне себя хорошо чувствовать.

При этом, мне точно нужно прибавлять – есть, куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей. 

Сегодня вы поиграли на разных позициях. Полезный опыт?

– Да, но у меня есть опыт игры на самых разных позициях. Конечно, наиболее привычная для меня позиция – ближе к центру поля, но сегодня сыграл там, где меня попросили. Вообще я всегда готов действовать на той позиции, на которой меня видит главный тренер. Главное – выполнять свою работу и помогать команде, – сказал Джон Джон. 

Семак об игре Джона Джона против «Динамо»: «Смотрелся очень прилично, хороший футбольный интеллект. У него все будет хорошо, оставил приятное впечатление»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
Как говорится "Лиха беда начало". Первое впечатление хорошее, мобилен, пытается идти в обводку, передача на гол Ерохе была просто конфеткой. Ждëм продолжения банкета.
отличный дебют получился, взаимодействие с Венделом и молодыми пацанами оч понравилось, думаю быстро втянется и станет ключевым игроком, все есть для этого, да и человек приятный, а челюга чадовская просто кричит о лидерских качествах.
Говорит как искренний мативатор. Будет работать, результат будет отличный. Главное чемпионство!
Ответ Alexsandr Golubev
Говорит как искренний мативатор. Будет работать, результат будет отличный. Главное чемпионство!
До мАтиватора ему еще далеко. Только приехал, еще изучать и изучать))
Смотрелся очень даже не плохо
Джин Джин построил пять машин
Джон Джон проделал дырки в них
