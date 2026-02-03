Джон Джон о дебюте за «Зенит»: «Рад, что помог команде победить. Мне есть, куда расти, буду наращивать обороты, чтобы к официальным матчам быть на максимуме возможностей»

Джон Джон о дебюте за «Зенит»: рад, что помог команде победить.

Полузащитник «Зенита» Джон Джон прокомментировал свой дебют за «Зенит» в матче с «Динамо» (2:1) в WINLINE Зимнем кубке РПЛ .

– Джон Джон, поздравляем с дебютом за «Зенит», с голевой передачей. Поделитесь впечатлениями.

– Очень рад, что помог команде победить, что сделал голевую передачу, но больше всего рад тому, что мы набрали три очка, это было самое важное сегодня. Рад своему дебюту и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

– Это была ваша первая игра против команды из России. Что для себя отметили?

– На первый взгляд мне показалось, что игра была такой же сложной, как и у нас в Бразилии, но я постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы еще больше помогать команде всем, чем могу.

– Шестьдесят минут вы провели на поле. Как ощущения? Как себя чувствуете?

– Чувствую себя отлично – в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с «Зенитом». Все это помогло мне себя хорошо чувствовать.

При этом, мне точно нужно прибавлять – есть, куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей.

– Сегодня вы поиграли на разных позициях. Полезный опыт?

– Да, но у меня есть опыт игры на самых разных позициях. Конечно, наиболее привычная для меня позиция – ближе к центру поля, но сегодня сыграл там, где меня попросили. Вообще я всегда готов действовать на той позиции, на которой меня видит главный тренер. Главное – выполнять свою работу и помогать команде, – сказал Джон Джон.

