  • Лапорта о судействе в матче «Реала» и «Райо»: «На ТВ «Мадрида» постоянно говорили, что судьи им вредят. А теперь не говорят ничего. Их команде уже не вредят?»
43

Лапорта о судействе в матче «Реала» и «Райо»: «На ТВ «Мадрида» постоянно говорили, что судьи им вредят. А теперь не говорят ничего. Их команде уже не вредят?»

Жоан Лапорта выразил претензии к ТВ «Реала».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о видео на клубном телевидении «Реала». 

В воскресенье «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Мы говорим о клубе, у которого есть телевизионный канал, посвященный неуместным заявлениям и утверждающий, что судьи постоянно и непрерывно вредят им.

А теперь они ничего не говорят? Что они говорят сейчас? Теперь их команде не вредят? Они все это проанализировали? Пускай посмотрят на это», – сказал Лапорта. 

Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»

«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»

Лапорта тот же Ригоберка по сути
Ответ Дядя ТУРА
Лапорта тот же Ригоберка по сути
Тоже человек,наверное.
Ответ Jim Morisson
Тоже человек,наверное.
Сомнительно, но окей
Всё-таки когда мы - доблестные рыцари Диванного Ордена - обсуждаем подобное в комментах, это ещё куда ни шло. Но когда президент клуба таким занимается, как-то несолидно выглядит. Надо брать пример с Реала и передать эти полномочия Барса-ТВ. Будет два мемных клубных канала в испанском футболе)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Всё-таки когда мы - доблестные рыцари Диванного Ордена - обсуждаем подобное в комментах, это ещё куда ни шло. Но когда президент клуба таким занимается, как-то несолидно выглядит. Надо брать пример с Реала и передать эти полномочия Барса-ТВ. Будет два мемных клубных канала в испанском футболе)
Комментарий скрыт
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
так конечно, у него репутации не существует, он изначально клоун
че стесняться)
Жоан "ни слова про Реал" Лапорта запускает свою очередную предвыборную компанию набрасыванием на Мадрид, для потехи публики. Ничего нового
Ответ Faulheit
Жоан "ни слова про Реал" Лапорта запускает свою очередную предвыборную компанию набрасыванием на Мадрид, для потехи публики. Ничего нового
Грех над мадридистами которых тащат судьи не посмеяться
Ответ Faulheit
Жоан "ни слова про Реал" Лапорта запускает свою очередную предвыборную компанию набрасыванием на Мадрид, для потехи публики. Ничего нового
Приятно кстати видеть как корежит мадридцев компания Лапорты)))Ведь они четко понимают что даже с бедой финансов Лапорта собрал команду из половины игроков Ла Масии которая унижает переписанных африканцев которых при этом судьи тащат)))
С нормальными трансферами рояльку ждут 2 почетные ла лиги за 9 лет как это было раньше..И это в лучшем случаи;)
тогда зачем Реалу реформа судейская, если это так))) паяц каталанский
Ответ vals1702
тогда зачем Реалу реформа судейская, если это так))) паяц каталанский
Как зачем? Чтобы левые пенки в пользу Реала ставили в каждом матче, а не через матч. Или вы действительно думаете что Реал хочет равного судейства для всех?
Ответ Александр Сауленко
Как зачем? Чтобы левые пенки в пользу Реала ставили в каждом матче, а не через матч. Или вы действительно думаете что Реал хочет равного судейства для всех?
Ещё про взятки негрейре расскажи с таким же азартом) Бревно не мешает в собственном глазу?)
Лапа забыл как с Чаппи полтора года назад ни дня без нытья о судьях не проводил?))

Или как Флик, Гарсия, Же Йонг, Фермино пару матчей назад истерику устроили))
Ответ King_X
Лапа забыл как с Чаппи полтора года назад ни дня без нытья о судьях не проводил?)) Или как Флик, Гарсия, Же Йонг, Фермино пару матчей назад истерику устроили))
Это другое
реал тв самый ноющий, плаксивый, жалобный канал в мире
Ответ Mergue To
реал тв самый ноющий, плаксивый, жалобный канал в мире
ну е мое, какие могут быть претензии к блогерам, болельщикам, подкастам, это же такие же простые люди как и ты?
Вспомни как два сезона после каждого тура ныл Хави будучи тренером команды. Вот это был ппц. А какие вопросы могут быть к подкастам?)))
Лапорта от лица Барсы вступает в дискусс с подкастом на Реал Тв.
пусть придет на подкаст к ним и все выскажет в эфире
Вперед Лапорта! Дави на этих пенальтистов! 🤣
если есть преступный футбол в этом мире , то он находится в Испании, и это реал!
Все помнят левую пенку ямаля с тем же райо, черт) или это другое?
