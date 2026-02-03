Лапорта о судействе в матче «Реала» и «Райо»: «На ТВ «Мадрида» постоянно говорили, что судьи им вредят. А теперь не говорят ничего. Их команде уже не вредят?»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о видео на клубном телевидении «Реала».
В воскресенье «сливочные» обыграли «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.
«Мы говорим о клубе, у которого есть телевизионный канал, посвященный неуместным заявлениям и утверждающий, что судьи постоянно и непрерывно вредят им.
А теперь они ничего не говорят? Что они говорят сейчас? Теперь их команде не вредят? Они все это проанализировали? Пускай посмотрят на это», – сказал Лапорта.
Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»
«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»
