Анзор Кавазашвили: «Трамп благосклонно относится к России, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Высочайшая дипломатия Путина – решать вопросы в пользу нашего государства»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Положительно оцениваю заявление Инфантино. Я ожидал эти слова после того, как Россия начала с Трампом решать все вопросы в теплом конструктивном разговоре. Когда мы не в конфронтации с США, американцы поддержат нас во многих аспектах.
Высочайшая дипломатия Владимира Путина заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства. Трамп – вообще шебутной мужик, пугает всех постоянно, шоумен. Но он понимает, что с Россией надо не шутить или ссориться, а дружить.
Трамп благосклонно относится к России сейчас, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время российский футбол вернут на международные соревнования», – сказал Кавазашвили.
Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)
Удобная позиция: утром солнце встало = спасибо Владимиру Путину! Вечером солнце село = происки врагов проклятых!
Расширение НАТО, так понимаю, тоже в пользу нашего государства?!)
Вашему брату даже название дали - ВПН-патриоты.
Нет, чтобы пройти мимо этой темы и не зашквариться, но нет же, надо высказаться по той теме, в которой ты ноль.
Это видимо скрепа такая, сидеть на кухне и обсуждать американских президентов. Абсолютно непонятный российский феномен, который уже много десятилетий проявляется