Анзор Кавазашвили: Инфантино послушается Трампа и вернет Россию.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Положительно оцениваю заявление Инфантино. Я ожидал эти слова после того, как Россия начала с Трампом решать все вопросы в теплом конструктивном разговоре. Когда мы не в конфронтации с США, американцы поддержат нас во многих аспектах.

Высочайшая дипломатия Владимира Путина заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства. Трамп – вообще шебутной мужик, пугает всех постоянно, шоумен. Но он понимает, что с Россией надо не шутить или ссориться, а дружить.

Трамп благосклонно относится к России сейчас, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время российский футбол вернут на международные соревнования», – сказал Кавазашвили.

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)