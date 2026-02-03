  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анзор Кавазашвили: «Трамп благосклонно относится к России, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Высочайшая дипломатия Путина – решать вопросы в пользу нашего государства»
144

Анзор Кавазашвили: «Трамп благосклонно относится к России, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Высочайшая дипломатия Путина – решать вопросы в пользу нашего государства»

Анзор Кавазашвили: Инфантино послушается Трампа и вернет Россию.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Положительно оцениваю заявление Инфантино. Я ожидал эти слова после того, как Россия начала с Трампом решать все вопросы в теплом конструктивном разговоре. Когда мы не в конфронтации с США, американцы поддержат нас во многих аспектах.

Высочайшая дипломатия Владимира Путина заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства. Трамп – вообще шебутной мужик, пугает всех постоянно, шоумен. Но он понимает, что с Россией надо не шутить или ссориться, а дружить.

Трамп благосклонно относится к России сейчас, поэтому Инфантино будет слушаться его и вернет нас. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время российский футбол вернут на международные соревнования», – сказал Кавазашвили.

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12923 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДжанни Инфантино
logoпремьер-лига Россия
logoДональд Трамп
Политика
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoАнзор Кавазашвили
logoВладимир Путин
отстранение и возвращение России
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Высочайшая 😁
Ответ bubon1k
Высочайшая 😁
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
А в ней язык)
А благодаря чьей высочайшей дипломатии мы от европейского спорта сейчас отстранены?
Удобная позиция: утром солнце встало = спасибо Владимиру Путину! Вечером солнце село = происки врагов проклятых!
Ответ Полуэктов Пётр
А благодаря чьей высочайшей дипломатии мы от европейского спорта сейчас отстранены? Удобная позиция: утром солнце встало = спасибо Владимиру Путину! Вечером солнце село = происки врагов проклятых!
В точку
Ответ Полуэктов Пётр
А благодаря чьей высочайшей дипломатии мы от европейского спорта сейчас отстранены? Удобная позиция: утром солнце встало = спасибо Владимиру Путину! Вечером солнце село = происки врагов проклятых!
Комментарий скрыт
«Высочайшая дипломатия Владимира Владимировича заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства»

Расширение НАТО, так понимаю, тоже в пользу нашего государства?!)
Ответ Edwin_Hubble
«Высочайшая дипломатия Владимира Владимировича заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства» Расширение НАТО, так понимаю, тоже в пользу нашего государства?!)
Естественно. У НАТО осталось меньше возможностей для дальнейшего расширения. Скоро их совсем не останется
Ответ Edwin_Hubble
«Высочайшая дипломатия Владимира Владимировича заключается в том, чтобы решать вопросы в пользу нашего государства» Расширение НАТО, так понимаю, тоже в пользу нашего государства?!)
Великий Геостратег по словам телевизора - знает, что делает)
Осталось только чтобы ещё для жителей этого государства что-то тоже решалось в их пользу. А то пока только запретить, замедлить, закрыть, не доступно для жителей РФ и т.д.
Ответ Gammicus
Осталось только чтобы ещё для жителей этого государства что-то тоже решалось в их пользу. А то пока только запретить, замедлить, закрыть, не доступно для жителей РФ и т.д.
Комментарий скрыт
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
А ты, когда писал этот комментарий, выключил ВПН, или он у тебя всегда включен, дабы не заморачиваться?
Вашему брату даже название дали - ВПН-патриоты.
Путин отрицательно решает на высочайшем уровне.
Ответ Антон Фалафель
Путин отрицательно решает на высочайшем уровне.
Комментарий скрыт
Ответ Артем Л
Комментарий скрыт
Лучше или хуже, вопрос дискуссионный. Ну окей, было сильно хуже. А почему сравниваем с Ельциным, а не с тем же Путиным, образца хотя бы года так 2012?
Высочайшая политика Путина уже довела его корешей кого в тюрьму кого просто успел свалить вовремя из своей страны, сейчас вот кубинские и иранские кореша на подходе...
Ответ Predator777
Высочайшая политика Путина уже довела его корешей кого в тюрьму кого просто успел свалить вовремя из своей страны, сейчас вот кубинские и иранские кореша на подходе...
Комментарий скрыт
Высочайшая дипломатия Путина уже на второй Олимпиаде подряд наблюдается, кстати.
Забавно, как многие считают себя политологами…
Нет, чтобы пройти мимо этой темы и не зашквариться, но нет же, надо высказаться по той теме, в которой ты ноль.
Это видимо скрепа такая, сидеть на кухне и обсуждать американских президентов. Абсолютно непонятный российский феномен, который уже много десятилетий проявляется
Ответ мохнатка
Забавно, как многие считают себя политологами… Нет, чтобы пройти мимо этой темы и не зашквариться, но нет же, надо высказаться по той теме, в которой ты ноль. Это видимо скрепа такая, сидеть на кухне и обсуждать американских президентов. Абсолютно непонятный российский феномен, который уже много десятилетий проявляется
а что не так? все амеры так же делают - обсуждают на кухне американских президентов))
Ответ Tun
а что не так? все амеры так же делают - обсуждают на кухне американских президентов))
Ага, инвертировал давнишний тезис о том, что и всякий американец, и всякий русский может смело закричать в людном месте – президент США мудак!
Трамп- по очереди щелкает союзников России. Кого не щёлкнул, ждут своей очереди. Это не просто теплые, это очень горячие дружеские отношения). И когда же, когда Трамп выкроит минуточку, чтобы грозно сказать всем мировым спортивным чиновникам: срочно вернуть Россию)? Ответ - никогда.
Ответ agentkuper
Трамп- по очереди щелкает союзников России. Кого не щёлкнул, ждут своей очереди. Это не просто теплые, это очень горячие дружеские отношения). И когда же, когда Трамп выкроит минуточку, чтобы грозно сказать всем мировым спортивным чиновникам: срочно вернуть Россию)? Ответ - никогда.
Ну если в Москве нормально к этому относятся и ничего не предпринимает, то почему бы не щёлкать?
Так он ничего не решил со спортом за 4 года, где дипломатия то?
Ответ Аль Шинник
Так он ничего не решил со спортом за 4 года, где дипломатия то?
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
С этими вопросами тебе на РБК, а не на Спортс
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Шахтера» о словах Инфантино про возможный допуск России: «Его позиция оторвана от реальности. Это не шаг к миру, а попытка сделать вид, что конфликта не существует»
3 февраля, 16:02
Депутат Терюшков о словах Инфантино: «Он делает вид, будто решение о дискриминации принималось без его участия. Либо у него необратимые процессы в голове, либо он марионетка»
3 февраля, 15:41
Песков о словах Инфантино: «Наши футболисты и сборная должны быть восстановлены в правах и участвовать в турнирах ФИФА. Надеемся, обсуждения рано или поздно состоятся»
3 февраля, 10:57
Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить»
3 февраля, 10:47
Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»
3 февраля, 10:01
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем