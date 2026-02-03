Винисиус выложил фото с Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee
Винисиус сфотографировался с Ким Кардашьян и рэпером Central Cee.
Вингер «Реала» Винисиус опубликовал фото с американским инфлюенсером и бизнесвумен Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee.
Снимок появился в соцсетях 25-летнего футболиста сборной Бразилии.
Фото: instagram.com/stories/vinijr
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Винисиуса
Вы будете весь инстаграм сюда перезаливать?
Хотя, в самих комментах тут лулзы по большей части ловят с самого кадра. Ну и Люсьена Харламовтона вспоминают😁
Мне друг просто о таких фильмах рассказывал🙌
Зачем они мешки на ногах носят?
Ну это гены дают о себе знать
Что конкретно порекомендуете - какие «шедевры» его заценили???
Что в ней такого?)