Винисиус выложил фото с Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee

Винисиус сфотографировался с Ким Кардашьян и рэпером Central Cee.

Вингер «Реала » Винисиус опубликовал фото с американским инфлюенсером и бизнесвумен Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee.

Снимок появился в соцсетях 25-летнего футболиста сборной Бразилии.

Фото: instagram.com/stories/vinijr

Хэмилтон встречается с Ким Кардашьян (The Sun)