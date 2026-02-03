Фото
Винисиус выложил фото с Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee

Винисиус сфотографировался с Ким Кардашьян и рэпером Central Cee.

Вингер «Реала» Винисиус опубликовал фото с американским инфлюенсером и бизнесвумен Ким Кардашьян и британским рэпером Central Cee. 

Снимок появился в соцсетях 25-летнего футболиста сборной Бразилии. 

Фото: instagram.com/stories/vinijr

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Винисиуса
51 комментарий
И чё? Он выложил фотку в инсте, кому интересно, тот зайдет и посмотрит.
Вы будете весь инстаграм сюда перезаливать?
И чё? Он выложил фотку в инсте, кому интересно, тот зайдет и посмотрит. Вы будете весь инстаграм сюда перезаливать?
это же Винисиус, а на нем, как известно, можно неплохо трафик прогонять (на любые темы, но желательно с негативным подтекстом)
это же Винисиус, а на нем, как известно, можно неплохо трафик прогонять (на любые темы, но желательно с негативным подтекстом)
Как говорится, сначала ты работаешь на зачётку, потом она на тебя. Это что касается Винисиуса)
Хотя, в самих комментах тут лулзы по большей части ловят с самого кадра. Ну и Люсьена Харламовтона вспоминают😁
Выглядит как начальный кадр фильма, где мачеха занимается фитнесом с пасынком, а потом к ним присоединяется ещё и садовник (Винисиус)
Мне друг просто о таких фильмах рассказывал🙌
Выглядит как начальный кадр фильма, где мачеха занимается фитнесом с пасынком, а потом к ним присоединяется ещё и садовник (Винисиус) Мне друг просто о таких фильмах рассказывал🙌
Ну не знаю, нам бабушка ссылки на подобные фильмы в семейный чат скидывает.
Ну не знаю, нам бабушка ссылки на подобные фильмы в семейный чат скидывает.
Дай Бог здоровья таким заботливым бабушкам🙏
А где же английский сэр? Уже накуколдили?
А где же английский сэр? Уже накуколдили?
Да это же маркетинговые отношения. Сэр просто решил не продлевать.
Вот это жесть! Это точно самая горячая новость за последние лет 10. Илья Учватов держи нас дальше в курсе.
Ким и два фрика
Зачем они мешки на ногах носят?
Ким и два фрика Зачем они мешки на ногах носят?
Винисиус еще с какими-то цепями длинными
Ну это гены дают о себе знать
ну и а дальше что?
Виниссиус Кардашьян жуниор
у сентрал си крутые треки) советую заценить
у сентрал си крутые треки) советую заценить
Зацениваю. Нормально вроде.
у сентрал си крутые треки) советую заценить
Где послушать?
Что конкретно порекомендуете - какие «шедевры» его заценили???
Почему все так хотят вдуть Ким?🤔
Что в ней такого?)
Почему все так хотят вдуть Ким?🤔 Что в ней такого?)
Она даёт.
Почему все так хотят вдуть Ким?🤔 Что в ней такого?)
Ты кардан у неё видел? Негры (или их надо называть афроспортсменами?) любят такой размер.
В какой-то раздевалке фоткались или в автоматической камере хранения на ж/д вокзале))
она интересно не испугалась чудовище
