«Пиза» уволила Джилардино и назначила 33-летнего экс-хавбека «Динамо» Хильемарка. Оскар перешел из «Эльфсборга», проигравшего 8 из 10 последних матчей

«Пиза» назначила тренером экс-хавбека «Динамо» Хильемарка.

В «Пизе» сменился главный тренер.

Позавчера команда, идущая на предпоследнем месте в Серии А, уволила Альберто Джилардино , отработавшего чуть более полугода.

Сегодня было объявлено о назначении бывшего полузащитника «Динамо», «Дженоа» и ПСВ Оскара Хильемарка. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года, предусмотрена опция продления на сезон.

33-летний швед перешел в итальянский клуб из «Эльфсборга », проигравшего 8 из 10 последних официальных матчей и завершившего чемпионат на 8-м месте.

Фото: pisasportingclub.com