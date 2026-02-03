«Пиза» уволила Джилардино и назначила 33-летнего экс-хавбека «Динамо» Хильемарка. Оскар перешел из «Эльфсборга», проигравшего 8 из 10 последних матчей
«Пиза» назначила тренером экс-хавбека «Динамо» Хильемарка.
В «Пизе» сменился главный тренер.
Позавчера команда, идущая на предпоследнем месте в Серии А, уволила Альберто Джилардино, отработавшего чуть более полугода.
Сегодня было объявлено о назначении бывшего полузащитника «Динамо», «Дженоа» и ПСВ Оскара Хильемарка. Контракт с ним рассчитан до лета 2027 года, предусмотрена опция продления на сезон.
33-летний швед перешел в итальянский клуб из «Эльфсборга», проигравшего 8 из 10 последних официальных матчей и завершившего чемпионат на 8-м месте.
Фото: pisasportingclub.com
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12923 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пизы»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Клиника
Клиника
Им уже до пизы кто будет главным.
Там Пизе помочь нечем. Уровень игроков просто не соответствует хотя бы борьбе за выживание
Там Пизе помочь нечем. Уровень игроков просто не соответствует хотя бы борьбе за выживание
с чего это такое заключение?
То есть даже не условного Баллардини или Якини, а вот это?)
Очень жаль, дело не в тренере, а в составе и это очевидно всем кроме руководства. А Джилардино не потеряется.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем