«Аль-Иттихад» за 33 млн евро купил 19-летнего форварда «Монако» Иленикену
«Аль-Иттихад» купил 19-летнего нападающего «Монако».
Джордж Иленикена перешел из «Монако» в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб объявил о подписании 19-летнего форварда. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 33 миллиона евро.
В этом сезоне Джордж забил 2 гола в 15 матчах Лиги 1. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Изображение: https://x.com/ittihad/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Аль-Иттихада»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вроде талантом в Антверпене считался ,но не заиграл по итогу,думаю Монако довольны что сплавили его за такие деньги
Комментарий скрыт
Да это же Саймон Феникс из разрушителя!
Ему точно 19?
