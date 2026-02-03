«Аль-Иттихад» за 33 млн евро купил 19-летнего форварда «Монако» Иленикену

«Аль-Иттихад» купил 19-летнего нападающего «Монако».

Джордж Иленикена перешел из «Монако » в «Аль-Иттихад ».

Саудовский клуб объявил о подписании 19-летнего форварда. Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 33 миллиона евро.

В этом сезоне Джордж забил 2 гола в 15 матчах Лиги 1. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Изображение: https://x.com/ittihad/