Самошников вернулся в расположение «Спартака»

Илья Самошников возобновил работу на сборах «Спартака» в ОАЭ.

Защитник покидал расположение и возвращался в Москву: по одним данным – из-за повреждения , по другим – из-за депрессии .

«Как мы и сообщали ранее, Илья Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок и продолжает подготовку к сезону», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов .

