Самошников вернулся в расположение «Спартака»
Илья Самошников возобновил работу на сборах «Спартака» в ОАЭ.
Защитник покидал расположение и возвращался в Москву: по одним данным – из-за повреждения, по другим – из-за депрессии.
«Как мы и сообщали ранее, Илья Самошников вернулся в расположение команды в установленный срок и продолжает подготовку к сезону», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Самошников уехал со сборов «Спартака» «из-за депрессии» и личных проблем? Агент говорит о травме
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Депрессия не выбирает, желаю преодолеть все трудности, и заиграть еще сильнее чем до этого.
Пусть все невзгоды и травмы остались в прошлом. Удачи и веры в свои силы, Илья!
У Илюхи должно все получиться! Хороший игрок когда в форме!)
А вот и второй трансфер в зимнее ТО
Надеюсь парень выпил , проспался , пропотел в зале сходил в храм и понял что нужно идти дальше , главное без травм . Теперь на ту позицию настоящая конкуренция
Самоха, не болей, все будет хорошо
Удачи!
Ура :о/
Очень желаю Илье удачи,пусть найдет свое место в Спартаке
мы его ждали и он вернулся
