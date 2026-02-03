«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансферов Канте и Эн-Несири: «Из-за некорректной информации сделка не могла быть оформлена. Клуб не завершил процесс, не предоставив объяснений»

«Фенербахче» обвинил «Аль-Иттихад» в срыве трансфера Канте.

«Фенербахче» опубликовал заявление, в котором рассказал о причинах срыва трансферов Нголо Канте и Юссефа Эн-Несири .

Ранее турецкий клуб согласовал сделку с «Аль-Иттихадом » – Канте должен был перейти в «Фенербахче» в обмен на Эн-Несири и 4 миллиона евро. Однако сделка так и не была оформлена из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции сторон.

«Трансферный процесс, связанный с Нголо Канте и Юссефом Эн-Несири и клубом «Аль-Иттихад», был проведен нашим клубом тщательно, по всем параметрам и в соответствии с планом.

В соответствии с запросами нашего тренерского штаба были достигнуты договоренности с игроками; медицинские обследования были пройдены, необходимые разрешения получены, и наш клуб выполнил все свои обязательства в установленные сроки. Документы для регистрации трансфера были корректно и в полном объеме загружены в систему в отведенный период.

Однако из-за некорректного внесения соответствующей информации в систему TMS другим клубом процесс не мог быть завершен в рамках регистрационного окна, независимо от нашего клуба. В связи с этим была запрошена отсрочка, нашим клубом были проведены необходимые переговоры с ФИФА и предприняты все шаги для урегулирования ситуации.

Несмотря на это, другой клуб не завершил процесс, не предоставив каких-либо объяснений. В результате этих событий трансфер, к сожалению, не был финализирован.

Мы понимаем и разделяем разочарование, которое это вызвало в нашем сообществе. Наш клуб продолжает реструктуризацию состава с той же решимостью и дисциплиной в соответствии со своими спортивными целями», – говорится в заявлении «Фенербахче ».