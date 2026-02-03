  • Спортс
  • Семак про опоздания Вендела: «Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек. Но сумма штрафа даже для него серьезная»
Семак про опоздания Вендела: «Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек. Но сумма штрафа даже для него серьезная»

– Одна из обсуждаемых тем – это опоздание Ведела. В какой он форме? Сколько ему придется набирать оптимальную форму?

– Ему нисколько не придется набирать, он в хорошей форме.

Вопрос опоздания – это не первый раз. Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек сам по себе. При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела.

Для «Зенита» тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании. Сумма штрафа даже для Вендела серьезная, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
действительно.
и сделать вы, Сергей Богданович, с ним ничего не сможете, ибо он у вас как колесо для двухколесного велосипеда.
А ты Серёга как обычно....овощь, тебя бразилец не уважает
Ответ Sobachkin
А ты Серёга как обычно....овощь, тебя бразилец не уважает
Такая простая манипуляция только с вами работает, поэтому вы ее и применяете
Ответ Sobachkin
А ты Серёга как обычно....овощь, тебя бразилец не уважает
Больно надо. Главное, чтобы результат приносил, был полезен для команды.
представьте настоящего футбольного тренера который говорит "опоздание основного игрока на сборы команды это только плюс" 🤦

какой абсурд , черное называют белым

сейчас набегут защитники сельдерея ,минусуйте!
Ответ Шумбра Чи
представьте настоящего футбольного тренера который говорит "опоздание основного игрока на сборы команды это только плюс" 🤦 какой абсурд , черное называют белым сейчас набегут защитники сельдерея ,минусуйте!
Получается, Неймара только Семак и тренировал, да?
Это не он такой человек, Серёжа. Это ты такой человек, которого он с радостью вертит на специальной вертелке.
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Это не он такой человек, Серёжа. Это ты такой человек, которого он с радостью вертит на специальной вертелке.
А что ты предлагаешь? Посадить одного из лучших игроков на скамейку? Назло бабушке отморозить себе уши? Есть условия контракта, для этого он и заключается. Я не сказал бы, что сегодня Вендел выпадал из игры. =)
Больше восхищает, что поправившийся на мамкиных котлетках Вендел превосходит тренировавшихся без устали "паспортистов"
Если верить соцсетям Вендела, то его отпуск это пиво и футбольчик. Не самый плохой вариант, еслив вспоминать как отдыхать могут псаспортисты
Семак напоминает тренера из рекламы рондо:
"наш тренер просто зверюга настоящий бизон"
https://yandex.ru/video/preview/1729565419120912097
Наш Арбелоа, импортозамещенный
Ответ Ares
Наш Арбелоа, импортозамещенный
Там, где Арбелоа учился, Семак преподавал!
Семак про опоздания Вендела: «Вот такой он человек. А я бесхребетник который ничего не может с этим поделать»
Ответ Predator777
Семак про опоздания Вендела: «Вот такой он человек. А я бесхребетник который ничего не может с этим поделать»
А зачем? Конфликта нет, результат есть. Да и миллион долларов, действительно, не лишний. =)
Вместо Семака нужно его жену для дисциплины, бесхребетник к сожалению
