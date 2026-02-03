Семак про опоздания Вендела: «Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек. Но сумма штрафа даже для него серьезная»
Семак про опоздания Вендела: вот такой он человек, но штраф серьезный.
Сергей Семак сообщил, что Вендел крупно оштрафован в связи с опозданием на сборы.
– Одна из обсуждаемых тем – это опоздание Ведела. В какой он форме? Сколько ему придется набирать оптимальную форму?
– Ему нисколько не придется набирать, он в хорошей форме.
Вопрос опоздания – это не первый раз. Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек сам по себе. При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела.
Для «Зенита» тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании. Сумма штрафа даже для Вендела серьезная, – сказал главный тренер «Зенита».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12922 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
и сделать вы, Сергей Богданович, с ним ничего не сможете, ибо он у вас как колесо для двухколесного велосипеда.
какой абсурд , черное называют белым
сейчас набегут защитники сельдерея ,минусуйте!
"наш тренер просто зверюга настоящий бизон"
https://yandex.ru/video/preview/1729565419120912097