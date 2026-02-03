Семак про опоздания Вендела: «Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек. Но сумма штрафа даже для него серьезная»

Семак про опоздания Вендела: вот такой он человек, но штраф серьезный.

Сергей Семак сообщил, что Вендел крупно оштрафован в связи с опозданием на сборы.

– Одна из обсуждаемых тем – это опоздание Ведела. В какой он форме? Сколько ему придется набирать оптимальную форму?

– Ему нисколько не придется набирать, он в хорошей форме.

Вопрос опоздания – это не первый раз. Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек сам по себе. При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела.

Для «Зенита» тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании. Сумма штрафа даже для Вендела серьезная, – сказал главный тренер «Зенита ».