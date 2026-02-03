Директор «Сосьедада» о Захаряне: «Я верю в него, у Арсена много таланта. Мы должны извлечь максимум из его универсальности и качеств. Но мы не можем ждать вечно»
Директор «Реал Сосьедад»: мы должны извлечь максимум из качеств Захаряна.
Спортивный директор «Реал Сосьедад» Эрик Бретос высказался о перспективах Арсена Захаряна в клубе.
«Мы не можем ждать вечно или предполагать, что ничего не произойдет, если они [Захарян и Орри Оускарссон] будут плохо выступать.
[У Захаряна] много таланта, но нам трудно добиться того, чтобы он стабильно играл. Мы очень хотим, чтобы он вернулся к тренировкам как можно скорее.
Когда он восстановится, он понравится тренеру [Пеллегрино Матараццо]. Мы должны извлечь максимум пользы из его универсальности и качеств. Я верю в него», – сказал Бретос.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
