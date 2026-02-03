  • Спортс
  • Мусаев об уходе Перрена: «Семейные обстоятельства, написал письмо, что ему нужно быть во Франции. Он был счастлив в «Краснодаре», хотел бороться за титулы, но так сложилось»
17

Мурад Мусаев сообщил, что уход Гаэтана Перрена в «Лилль» не был запланированным.

«У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу.

Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» продал Перрена «Лиллю». Хавбек провел 12 матчей в РПЛ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Написал письмо, что хотел бы сыграть с ПСЖ Сафонова еще хоть раз в жизни
Ответ ID89
Написал письмо, что хотел бы сыграть с ПСЖ Сафонова еще хоть раз в жизни
да вот только в этом сезоне у них игр больше не будет. а что будет дальше - неизвестно)
Ответ ID89
Написал письмо, что хотел бы сыграть с ПСЖ Сафонова еще хоть раз в жизни
Буква «С» в ПСЖ теперь официально означает Сафонов.
Не могу судить о семейных обстоятельствах, но очевидна другая причина. Хочется играть и выходить в старте, а не сидеть на лавке под Сперцяном. Тут не получилось, хотя игрок хороший. Так что всё логично. Хорошо, что пошли ему навстречу и отпустили. Удачи ему во Франции.
Ответ Evgen Vynokurov
Не могу судить о семейных обстоятельствах, но очевидна другая причина. Хочется играть и выходить в старте, а не сидеть на лавке под Сперцяном. Тут не получилось, хотя игрок хороший. Так что всё логично. Хорошо, что пошли ему навстречу и отпустили. Удачи ему во Франции.
Причем тут Сперцян, если Перрен фланговый игрок. Он проиграл конкуренцию Батчи и Са.
Ответ Василий Васильев
Причем тут Сперцян, если Перрен фланговый игрок. Он проиграл конкуренцию Батчи и Са.
Притом. Он атакующий полузащитник вообще-то. И брали его под продажу Сперцяна. Только Эд остался, поэтому его пробовали использовать как вингера.
А как хотелось увидить в Краснодаре атакующее трио - Сперцян, Перен, Кордоба, как в Баварии - Олисе, Диас, Кейн...
и сразу оправдания, вместо того, чтобы понять, что трансфер - провал
Только Венделу не рассказывайте о такой опции.
Нам то не гони, Мурад. Слабак Гаэтан оказался.
Ахахаха. Вот и сбежал к мамке под юбку, как я и говорил сразу после его перехода, а тут плебеи смеялись. Где теперь эти клоуны, которые восхищались лучшим ассистентом фермерской лиги?))
Рекомендуем