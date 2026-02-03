Мусаев об уходе Перрена: «Семейные обстоятельства, написал письмо, что ему нужно быть во Франции. Он был счастлив в «Краснодаре», хотел бороться за титулы, но так сложилось»

Мусаев о Перрене: он был счастлив здесь, но ушел из-за семейных обстоятельств.

Мурад Мусаев сообщил, что уход Гаэтана Перрена в «Лилль» не был запланированным.

«У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу.

Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались», – сказал главный тренер «Краснодара ».

«Краснодар» продал Перрена «Лиллю». Хавбек провел 12 матчей в РПЛ