Депутат Журова о футболе: «Он никогда не будет менее популярен в РФ, чем другие виды спорта. В него играли играли в блокадном Ленинграде, был «расстрельный матч» в Киеве»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос о том, падает ли интерес к футболу в России.
«Это невозможно, футбол – это явление. В футбол играли в блокадном Ленинграде, был «расстрельный матч» в Киеве («Матч смерти» был сыгран в оккупированном немцами Киеве летом 1942 года между местным клубом «Старт» и немецкой командой «Flakelf»; некоторое время спустя ряд участников этой игры из футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях – Спортс’‘).
Футбол был всегда и являлся даже неким инструментом. Были матчи после войны, я называю тяжелые периоды, когда футбол оставался видом спорта, который соединял всех. Мне очень хотелось бы, чтобы сейчас происходило то же самое.
В этом смысле у нас футбол никогда не будет менее популярен, чем другие виды спорта», – сказала Журова.
"Старт" - фактически как сейчас говорят профессиональные футболисты, киевляне, игроки "Динамо" и "Локомотива".
Flakelf - команда собранная из офицеров и солдат зенитчиков, летчиков. Любители.
У "Старта" десять побед (по разным данным) и ни одного проигранного матча.