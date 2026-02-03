Депутат Журова о футболе: «Он никогда не будет менее популярен в РФ, чем другие виды спорта. В него играли играли в блокадном Ленинграде, был «расстрельный матч» в Киеве»

Светлана Журова: футбол никогда не будет менее популярен, чем другие виды спорта.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос о том, падает ли интерес к футболу в России.

«Это невозможно, футбол – это явление. В футбол играли в блокадном Ленинграде, был «расстрельный матч» в Киеве («Матч смерти» был сыгран в оккупированном немцами Киеве летом 1942 года между местным клубом «Старт» и немецкой командой «Flakelf»; некоторое время спустя ряд участников этой игры из футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях – Спортс’‘).

Футбол был всегда и являлся даже неким инструментом. Были матчи после войны, я называю тяжелые периоды, когда футбол оставался видом спорта, который соединял всех. Мне очень хотелось бы, чтобы сейчас происходило то же самое.

В этом смысле у нас футбол никогда не будет менее популярен, чем другие виды спорта», – сказала Журова.