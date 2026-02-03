Арсен Венгер: «Сафонова можно расценивать как первого номера «ПСЖ». Матвей демонстрирует высокий уровень»
Арсен Венгер: Сафонов – первый номер «ПСЖ».
Арсен Венгер считает, что Матвей Сафонов выиграл конкуренцию у Люки Шевалье.
«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне.
Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», – отметил бывший главный тренер «Арсенала».
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12920 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как переиграть французскую каналью это ещё Боярский учил!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем