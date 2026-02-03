Арсен Венгер: «Сафонова можно расценивать как первого номера «ПСЖ». Матвей демонстрирует высокий уровень»

Арсен Венгер: Сафонов – первый номер «ПСЖ».

Арсен Венгер считает, что Матвей Сафонов выиграл конкуренцию у Люки Шевалье.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне.

Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера «ПСЖ», – отметил бывший главный тренер «Арсенала».