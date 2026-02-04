Матч окончен
«Байер» разгромил «Санкт-Паули» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка Германии. У команды Юлманда 4 победы подряд
«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в Кубке Германии.
«Байер» дома крупно обыграл «Санкт-Паули» (3:0) в 1/4 финала Кубка Германии.
Матч проходил на «Бай-Арена».
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 31-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартен Терье. На 63-й отличился форвард Патрик Шик. На 92-й Йонас Хофманн довел счет до разгромного.
Команда тренера Каспера Юлманда выиграла 4-й матч подряд во всех турнирах и вышла в полуфинал Кубка.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
