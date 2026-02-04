  • Спортс
  • «Байер» разгромил «Санкт-Паули» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка Германии. У команды Юлманда 4 победы подряд
«Байер» разгромил «Санкт-Паули» (3:0) и вышел в полуфинал Кубка Германии. У команды Юлманда 4 победы подряд

«Байер» разгромил «Санкт-Паули» в Кубке Германии.

«Байер» дома крупно обыграл «Санкт-Паули» (3:0) в 1/4 финала Кубка Германии. 

Матч проходил на «Бай-Арена». 

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Мартен Терье. На 63-й отличился форвард Патрик Шик. На 92-й Йонас Хофманн довел счет до разгромного.

Команда тренера Каспера Юлманда выиграла 4-й матч подряд во всех турнирах и вышла в полуфинал Кубка.

Кубок Германии. 1/4 финала
3 февраля 19:45, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
  Хофманн
90’
+2’
Алеиш Гарсия   Баде
89’
Шик   Кофан
89’
89’
Расмуссен   Сисей
80’
Джонс   Хара
68’
Фудзита   Ирвайн
Терье   Хофманн
65’
  Шик
63’
Васкес   Артур
58’
Паласиос   Фернандес
58’
50’
Андо
46’
Перейра Лаже   Джонс
46’
Оппи   Салиакас
2тайм
Перерыв
Алеиш Гарсия
44’
  Терье
32’
20’
Фудзита
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Терье, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Тап, Фернандес, Хофманн, Поку, Кофан, Омлин, Калбрет, Баде, Артур
1тайм
Санкт-Паули:
Фолль, Метс, Сэндс, Андо, Перейра Лаже, Синани, Оппи, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Карс
Запасные: Василь, Дзвигала, Салиакас, Робатш, Джонс, Ритцка, Ирвайн, Сисей, Хара
Подробнее

Календарь Кубка Германии

Статистика Кубка Германии

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
