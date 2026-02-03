Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»

Жоан Лапорта: игроки «Реала» привыкли нырять в штрафной.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что игроки «Реала» любят симулировать.

В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти , назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Я смотрел матч «Мадрида» с «Райо». Я не знаю, откуда взялись эти девять или десять минут дополнительного времени.

Я видел несколько эпизодов, в которых некоторые игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись, нужно показать желтую. Я видел, что решения принимались не в пользу «Райо», – сказал Лапорта.

