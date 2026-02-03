Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»
Жоан Лапорта: игроки «Реала» привыкли нырять в штрафной.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что игроки «Реала» любят симулировать.
В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.
«Я смотрел матч «Мадрида» с «Райо». Я не знаю, откуда взялись эти девять или десять минут дополнительного времени.
Я видел несколько эпизодов, в которых некоторые игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись, нужно показать желтую. Я видел, что решения принимались не в пользу «Райо», – сказал Лапорта.
«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12918 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
120 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как насчёт смертоносной пластиковой бутылочки, выкосившей пол бчк? Или пенальти на Ямале в матче с Бенфикой? Вот уж где люди от касания привыкли падать )
Или сколько там добавили в игре с Сосьедадом?)
Ладно бы еще в плохой игре Реал обвинял - можно понять. Но в симуляцих, когда его игроки всегда этим славились - смешно)
Это конечно 2009 год Челси-Барса, это "великий" камбэк против ПСЖ с симуляциями Суареса и Бускетса, фолами в своей штрафной против Неймара и Ди Марии при Айтекине.
Ни у одного топ-клуба нет подобного освещения тут.
Большинство и так не любят Реал по ряду причин - за победы, что в принципе нормально, и за спорные вещи, которые разумеется есть
Но очень много нагнетания идёт искусственным образом.
Большинству не нужна Ла Лига
Ее смотрят только фанаты Реала и Барсы по большей части, а остальная футбольная аудитория в основном мониторит АПЛ и РПЛ
Там многие нюансы и контексты люди понимают, и просто голословые заявления или комментарии не прокатят, но когда дело касается Ла Лиги, то банально идут те же нарративы, как и у Лапорты
• Реалу дали левую пенку
• У соперника просто так удалили игроков
• Откуда столько минут?
И это форсится активной аудиторией фанатов Барсы, которой в разы больше на сайте, чем у Реала [просто проверьте количество подписчиков, если вы не знали, то потом удивитесь)]
Те, кто не смотрит Ла Лигу так или иначе формируют мнение из подобных комментариев как у Лапорты и новостей про Реал
Но если бы они смотрели матчи, то волшебным образом обнаружили несостыковки
Больше того, можно было бы обнаружить много интересных вещей в матчах той же Барсы в ее пользу, которые совпадают с заявлениями Лапорты
Ну и самый прикол, когда тема Негрейры сводится к абсурду сравнениями "судьи что-то сделали в пользу Реала, а вы про Негрейру говорите!" - this is cinema
Не в одной из лиг такое не прокатит, где нет такого масштабного формирования общественного мнения за счет огромной активной аудитории одного из клубов.
Я не призываю к тому, что Реал жертва и всем надо встать на его сторону
Это лишь объяснение того, как подаётся информация в контексте Ла Лиги.
Отсюда и лояльность сайта к таким персонажам как сами знаете кто. (за упоминание никнейма на букву Р, тут коменты удаляют мы же помним)