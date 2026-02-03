  • Спортс
  Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»
Лапорта о матче «Реала» с «Райо»: «Игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись. Не знаю, откуда взялись 9-10 минут дополнительного времени»

Жоан Лапорта: игроки «Реала» привыкли нырять в штрафной.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что игроки «Реала» любят симулировать. 

В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Я смотрел матч «Мадрида» с «Райо». Я не знаю, откуда взялись эти девять или десять минут дополнительного времени.

Я видел несколько эпизодов, в которых некоторые игроки, привыкшие нырять в штрафной, притворялись, что к ним прикоснулись, нужно показать желтую. Я видел, что решения принимались не в пользу «Райо», – сказал Лапорта.

«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»

120 комментариев
то ли дело если бы в кого-то попала пустая пластиковая бутылка))
Ответ DolJun
то ли дело если бы в кого-то попала пустая пластиковая бутылка))
и когда Кусарес многократно цеплялся за свои пятки
Ответ Дима
и когда Кусарес многократно цеплялся за свои пятки
А Альба когда бился об газон?😂😂 прям перед глазами судьи, еще возмущался как видаль когда играл за баварию с Реалом) видимо поэтому барса и подписала его)
какой же он ничтожный и закомплексованный дядька
Ответ Дима
какой же он ничтожный и закомплексованный дядька
👍
Ответ Дима
какой же он ничтожный и закомплексованный дядька
Как же вас разбомбило всех тут творожных 😂😂😂
Ох, лучше бы ты молчал, король популизма
Ответ а ты смешной
Ох, лучше бы ты молчал, король популизма
Кому лучше?
При Негрейре такой херни не было
Ничего себе жулика порвало )

Как насчёт смертоносной пластиковой бутылочки, выкосившей пол бчк? Или пенальти на Ямале в матче с Бенфикой? Вот уж где люди от касания привыкли падать )
Ответ Pelerin
Ничего себе жулика порвало ) Как насчёт смертоносной пластиковой бутылочки, выкосившей пол бчк? Или пенальти на Ямале в матче с Бенфикой? Вот уж где люди от касания привыкли падать )
Комментарий скрыт
Ответ Zurab Targamadze
Комментарий скрыт
Ничего не понятно, но очень интересно ))
А как там нырнул Левандовски в игре с Копенгагеном он не видел? Хотя он наверное смотрел игру Бенфика-Реал.
Или сколько там добавили в игре с Сосьедадом?)
Ответ Extrim
А как там нырнул Левандовски в игре с Копенгагеном он не видел? Хотя он наверное смотрел игру Бенфика-Реал. Или сколько там добавили в игре с Сосьедадом?)
Это другое
Свидетель секты Бускетса, Альбы, Суареса и пустой бутылки заговорил. Смешно выглядит)
Ладно бы еще в плохой игре Реал обвинял - можно понять. Но в симуляцих, когда его игроки всегда этим славились - смешно)
Ответ Игорь Новиков
Свидетель секты Бускетса, Альбы, Суареса и пустой бутылки заговорил. Смешно выглядит) Ладно бы еще в плохой игре Реал обвинял - можно понять. Но в симуляцих, когда его игроки всегда этим славились - смешно)
что вспоминает нейтральный болельщик когда думает о Барсе в ЛЧ.
Это конечно 2009 год Челси-Барса, это "великий" камбэк против ПСЖ с симуляциями Суареса и Бускетса, фолами в своей штрафной против Неймара и Ди Марии при Айтекине.
Ответ Игорь Новиков
Свидетель секты Бускетса, Альбы, Суареса и пустой бутылки заговорил. Смешно выглядит) Ладно бы еще в плохой игре Реал обвинял - можно понять. Но в симуляцих, когда его игроки всегда этим славились - смешно)
Так Бусткетса, Альбы уже нет. А вот у Реала без разницы кто в составе. 10 лет назад Дельфин постоянно нырял и Серхио Рамос вечно симулировал, а сейчас Вини и Мбаппе. Игроки в реале меняются, а позорище остаётся
Каждый спорный или ключевой эпизод матча Реала зачастую сопровождают отдельными новостями прямо по ходу матча, а затем и после

Ни у одного топ-клуба нет подобного освещения тут.

Большинство и так не любят Реал по ряду причин - за победы, что в принципе нормально, и за спорные вещи, которые разумеется есть

Но очень много нагнетания идёт искусственным образом.

Большинству не нужна Ла Лига

Ее смотрят только фанаты Реала и Барсы по большей части, а остальная футбольная аудитория в основном мониторит АПЛ и РПЛ

Там многие нюансы и контексты люди понимают, и просто голословые заявления или комментарии не прокатят, но когда дело касается Ла Лиги, то банально идут те же нарративы, как и у Лапорты

• Реалу дали левую пенку
• У соперника просто так удалили игроков
• Откуда столько минут?

И это форсится активной аудиторией фанатов Барсы, которой в разы больше на сайте, чем у Реала [просто проверьте количество подписчиков, если вы не знали, то потом удивитесь)]

Те, кто не смотрит Ла Лигу так или иначе формируют мнение из подобных комментариев как у Лапорты и новостей про Реал

Но если бы они смотрели матчи, то волшебным образом обнаружили несостыковки

Больше того, можно было бы обнаружить много интересных вещей в матчах той же Барсы в ее пользу, которые совпадают с заявлениями Лапорты

Ну и самый прикол, когда тема Негрейры сводится к абсурду сравнениями "судьи что-то сделали в пользу Реала, а вы про Негрейру говорите!" - this is cinema

Не в одной из лиг такое не прокатит, где нет такого масштабного формирования общественного мнения за счет огромной активной аудитории одного из клубов.

Я не призываю к тому, что Реал жертва и всем надо встать на его сторону

Это лишь объяснение того, как подаётся информация в контексте Ла Лиги.
Ответ Усы Годзиллы
Каждый спорный или ключевой эпизод матча Реала зачастую сопровождают отдельными новостями прямо по ходу матча, а затем и после Ни у одного топ-клуба нет подобного освещения тут. Большинство и так не любят Реал по ряду причин - за победы, что в принципе нормально, и за спорные вещи, которые разумеется есть Но очень много нагнетания идёт искусственным образом. Большинству не нужна Ла Лига Ее смотрят только фанаты Реала и Барсы по большей части, а остальная футбольная аудитория в основном мониторит АПЛ и РПЛ Там многие нюансы и контексты люди понимают, и просто голословые заявления или комментарии не прокатят, но когда дело касается Ла Лиги, то банально идут те же нарративы, как и у Лапорты • Реалу дали левую пенку • У соперника просто так удалили игроков • Откуда столько минут? И это форсится активной аудиторией фанатов Барсы, которой в разы больше на сайте, чем у Реала [просто проверьте количество подписчиков, если вы не знали, то потом удивитесь)] Те, кто не смотрит Ла Лигу так или иначе формируют мнение из подобных комментариев как у Лапорты и новостей про Реал Но если бы они смотрели матчи, то волшебным образом обнаружили несостыковки Больше того, можно было бы обнаружить много интересных вещей в матчах той же Барсы в ее пользу, которые совпадают с заявлениями Лапорты Ну и самый прикол, когда тема Негрейры сводится к абсурду сравнениями "судьи что-то сделали в пользу Реала, а вы про Негрейру говорите!" - this is cinema Не в одной из лиг такое не прокатит, где нет такого масштабного формирования общественного мнения за счет огромной активной аудитории одного из клубов. Я не призываю к тому, что Реал жертва и всем надо встать на его сторону Это лишь объяснение того, как подаётся информация в контексте Ла Лиги.
такая большая фан база Барсы на спорце сформировалась из-за того что среди модераторов и новостников 70% это болельщики Барселоны. А это в свою очередь случилось из-за того, что в редактуре очень много барсафанов со времен Дудя еще появилось( да тот болельщик Барсы).
Отсюда и лояльность сайта к таким персонажам как сами знаете кто. (за упоминание никнейма на букву Р, тут коменты удаляют мы же помним)
Ответ Дима
такая большая фан база Барсы на спорце сформировалась из-за того что среди модераторов и новостников 70% это болельщики Барселоны. А это в свою очередь случилось из-за того, что в редактуре очень много барсафанов со времен Дудя еще появилось( да тот болельщик Барсы). Отсюда и лояльность сайта к таким персонажам как сами знаете кто. (за упоминание никнейма на букву Р, тут коменты удаляют мы же помним)
Извини, дружище, но твой комментарий долго не продержится
Кто о чём, а пузан о Мадриде. За своим клубом бы следил
Ну тут на лицо острый барселонит у Переса и Реала)
