Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где играл. Я бы Месси подписал в «Зенит», если бы была возможность – он принес бы чемпионство»
Андрей Аршавин: я подписал бы в «Зенит» Месси, если бы была возможность.
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб.
«Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать.
Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принес чемпионство», – сказал Аршавин.
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил: «Не подписал бы Месси в «Зенит». Он сломает игру – все будут отдавать ему мяч. А закрывать одного в России умеют».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Скоро Роналду освободится, его можно попробовать
Набить собственную статистику и помочь Зениту войти в пятерку лучших, с этим Криш справиться пожалуй)
Если они привезут в РПЛ хоть Роналду, хоть Месси - всем будет глубоко плевать на результаты. Когда Анжи привезли 50летнего Роберто Карлоса, даже в нашем Томске стадион был битком, у меня на первом андроиде еще запись осталась, как он в простой ситуации в аут пасует
Весьма тонкий троллинг Семака
Скорее Орлова
.... А Семак в ответ купит ещё 3, как минимум, неизвестных бразильцев.
норм Сергеич старика подколол, могет
Dinosaur. Баба ты однако. Давай пруфы насчёт 3 шт аккаунта, так-то ты балабол, это все знают, а то, что со сборной лигу нацию взял, это типа кубок Гампера, который даже «Барса» не считает его трофеем 😂😂😂😂
Орлов не согласится с Аршавиным, а вдруг игроки будут пасовать на Месси, там же вся игра полетит к чертям:))
Еще Пеле, Марадону и Беккенбауэра
Месси Аршавину, - если ты попросишь, я приеду...
"Дурана не знаю! Месси знаю!"
Аршавин походу вообще ничего не знает.
Орлов так не считает
