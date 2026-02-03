  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где играл. Я бы Месси подписал в «Зенит», если бы была возможность – он принес бы чемпионство»
33

Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где играл. Я бы Месси подписал в «Зенит», если бы была возможность – он принес бы чемпионство»

Андрей Аршавин: я подписал бы в «Зенит» Месси, если бы была возможность.

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб.

«Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать.

Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси. Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принес чемпионство», – сказал Аршавин.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил: «Не подписал бы Месси в «Зенит». Он сломает игру – все будут отдавать ему мяч. А закрывать одного в России умеют».

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12918 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoЛионель Месси
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Аршавин
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
logoДжон Дуран
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро Роналду освободится, его можно попробовать
Ответ Tun
Скоро Роналду освободится, его можно попробовать
Набить собственную статистику и помочь Зениту войти в пятерку лучших, с этим Криш справиться пожалуй)
Ответ Alex.K71
Набить собственную статистику и помочь Зениту войти в пятерку лучших, с этим Криш справиться пожалуй)
Если они привезут в РПЛ хоть Роналду, хоть Месси - всем будет глубоко плевать на результаты. Когда Анжи привезли 50летнего Роберто Карлоса, даже в нашем Томске стадион был битком, у меня на первом андроиде еще запись осталась, как он в простой ситуации в аут пасует
Весьма тонкий троллинг Семака
Ответ alexander2260678
Весьма тонкий троллинг Семака
Скорее Орлова
Ответ alexander2260678
Весьма тонкий троллинг Семака
.... А Семак в ответ купит ещё 3, как минимум, неизвестных бразильцев.
норм Сергеич старика подколол, могет
Dinosaur. Баба ты однако. Давай пруфы насчёт 3 шт аккаунта, так-то ты балабол, это все знают, а то, что со сборной лигу нацию взял, это типа кубок Гампера, который даже «Барса» не считает его трофеем 😂😂😂😂
Орлов не согласится с Аршавиным, а вдруг игроки будут пасовать на Месси, там же вся игра полетит к чертям:))
Еще Пеле, Марадону и Беккенбауэра
Месси Аршавину, - если ты попросишь, я приеду...
"Дурана не знаю! Месси знаю!"
Аршавин походу вообще ничего не знает.
Орлов так не считает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем