Аршавин о Дуране: «Не знаю, кто он такой и где играл. Я бы Месси подписал в «Зенит», если бы была возможность – он принес бы чемпионство»

Андрей Аршавин: я подписал бы в «Зенит» Месси, если бы была возможность.

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита » Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Джона Дурана в петербургский клуб.

«Я не знаю, кто такой Джон Дуран и где он играл. Не могу ничего сказать.

Если бы была возможность, подписал бы в «Зенит» Месси . Я бы от такого игрока не отказывался. Он бы усилил команду и принес чемпионство», – сказал Аршавин.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил : «Не подписал бы Месси в «Зенит». Он сломает игру – все будут отдавать ему мяч. А закрывать одного в России умеют».