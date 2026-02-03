Гендиректор «Шахтера» выступил против допуска России.

Генеральный директор «Шахтера » Сергей Палкин прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Позиция президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного возвращения российских команд на международные соревнования полностью оторвана от реальности, и я глубоко разочарован этим.

Я хочу публично спросить господина Инфантино: что побудило его сделать такое заявление в данный момент? И почему после четырех лет конфликта (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) он ни разу не приехал в Украину , чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит? Пусть приедет и посмотрит, как живут люди.

И заявление о возвращении российского футбола – это не «шаг к миру». Это попытка сделать вид, что конфликта не существует. Футбол не может существовать в отрыве от реальности.

Господину Инфантино также следует задуматься вот над чем: поддерживая возвращение России на международные соревнования, он будет принимать не только спортивное, но и политическое и моральное решение. И такое решение подразумевает ответственность», – приводит слова Палкина Бен Джейкобс.

