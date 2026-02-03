  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Шахтера» о словах Инфантино про возможный допуск России: «Его позиция оторвана от реальности. Это не шаг к миру, а попытка сделать вид, что конфликта не существует»
149

Гендиректор «Шахтера» о словах Инфантино про возможный допуск России: «Его позиция оторвана от реальности. Это не шаг к миру, а попытка сделать вид, что конфликта не существует»

Гендиректор «Шахтера» выступил против допуска России.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Позиция президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного возвращения российских команд на международные соревнования полностью оторвана от реальности, и я глубоко разочарован этим.

Я хочу публично спросить господина Инфантино: что побудило его сделать такое заявление в данный момент? И почему после четырех лет конфликта (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) он ни разу не приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит? Пусть приедет и посмотрит, как живут люди.

И заявление о возвращении российского футбола – это не «шаг к миру». Это попытка сделать вид, что конфликта не существует. Футбол не может существовать в отрыве от реальности.

Господину Инфантино также следует задуматься вот над чем: поддерживая возвращение России на международные соревнования, он будет принимать не только спортивное, но и политическое и моральное решение. И такое решение подразумевает ответственность», – приводит слова Палкина Бен Джейкобс.

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12917 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
logoСергей Палкин
Политика
logoДжанни Инфантино
logoЧемпионат Украины по футболу
logoФИФА
logoШахтер
отстранение и возвращение России
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
149 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Трясутся маленькие
Ответ ZarvuR2020
Трясутся маленькие
Этому Палкину сказали прямым текстом - результата ноль, одни проблемы … а он приезжайте , посмотрите… на сто смотреть?
В «прифронтовом»Харькове кафешки вовсю работают….
Ответ ZarvuR2020
Трясутся маленькие
Как же у них подгорает, если в адрес России звучит что-то адекватное.
А ведь если переставить слова Россия и Украина на США и Иран будет ведь один в один. Но это бомбардировки пропитанные демократией от самой свободной, самой демократической страны мира от эльфийского запада так сказать=)
Ответ SlanselaP
А ведь если переставить слова Россия и Украина на США и Иран будет ведь один в один. Но это бомбардировки пропитанные демократией от самой свободной, самой демократической страны мира от эльфийского запада так сказать=)
Комментарий скрыт
Ответ Ногомячистов
Комментарий скрыт
Бомбардировки ядерных объектов....
Пипец.
Был вариант все закончить мирно,но решили,что можно посоперничать с Россией в плане военном,баталий, давлением. Огромный плюс в том,что УССР это не пустой звук,не какой то там неизвестный кусок земли для России,а отличие от Европы и Британии,которые и на карте то не могут ее показать,вернее не могли. Один скомарох решил,что умнее и сильнее человека из КГБ, что кто-то там на Западе мощнее страны,которая не просто нападения отбивала,а потом еще и гнала врага, доходила до столиц тех стран,которые на Россию нападали. И ведь ни одна страна не была оккупирована навсегда,все базы вывели,просили жить в мире и согласии. Теперь от некогда второй по величине республики СССР осталось только название,а территории это место обкатки оружия. Сейчас не то время когда саблями махали и у кого больше народа,тот и победит. в этом году 4 года как идет СВО. Единственный кто должен принят решения это нюх-нюх. Иначе не останется ничего,вернее останутся руины,а не территории бывшей Украины. Эти руины как и всегда Россия отстроит,как отстраивала все и возвращала к жизни. Повоевать хотели, ну и как оно? вернули Крым? границы 1991 года? Вопрос был в ДНР и ЛНР,а теперь полыхает вся украина,просто вся. нет ни одного места где можно спрятаться. Россия и без международных матчей проживет, тольо вот Россия то останется,а украина, мистер Палкин может прекратить существования,так как бкдет не кем и нечем ни воевать,ни что либо защищать.
Ответ Rurik Gislasson
Был вариант все закончить мирно,но решили,что можно посоперничать с Россией в плане военном,баталий, давлением. Огромный плюс в том,что УССР это не пустой звук,не какой то там неизвестный кусок земли для России,а отличие от Европы и Британии,которые и на карте то не могут ее показать,вернее не могли. Один скомарох решил,что умнее и сильнее человека из КГБ, что кто-то там на Западе мощнее страны,которая не просто нападения отбивала,а потом еще и гнала врага, доходила до столиц тех стран,которые на Россию нападали. И ведь ни одна страна не была оккупирована навсегда,все базы вывели,просили жить в мире и согласии. Теперь от некогда второй по величине республики СССР осталось только название,а территории это место обкатки оружия. Сейчас не то время когда саблями махали и у кого больше народа,тот и победит. в этом году 4 года как идет СВО. Единственный кто должен принят решения это нюх-нюх. Иначе не останется ничего,вернее останутся руины,а не территории бывшей Украины. Эти руины как и всегда Россия отстроит,как отстраивала все и возвращала к жизни. Повоевать хотели, ну и как оно? вернули Крым? границы 1991 года? Вопрос был в ДНР и ЛНР,а теперь полыхает вся украина,просто вся. нет ни одного места где можно спрятаться. Россия и без международных матчей проживет, тольо вот Россия то останется,а украина, мистер Палкин может прекратить существования,так как бкдет не кем и нечем ни воевать,ни что либо защищать.
👍
Ответ Rurik Gislasson
Был вариант все закончить мирно,но решили,что можно посоперничать с Россией в плане военном,баталий, давлением. Огромный плюс в том,что УССР это не пустой звук,не какой то там неизвестный кусок земли для России,а отличие от Европы и Британии,которые и на карте то не могут ее показать,вернее не могли. Один скомарох решил,что умнее и сильнее человека из КГБ, что кто-то там на Западе мощнее страны,которая не просто нападения отбивала,а потом еще и гнала врага, доходила до столиц тех стран,которые на Россию нападали. И ведь ни одна страна не была оккупирована навсегда,все базы вывели,просили жить в мире и согласии. Теперь от некогда второй по величине республики СССР осталось только название,а территории это место обкатки оружия. Сейчас не то время когда саблями махали и у кого больше народа,тот и победит. в этом году 4 года как идет СВО. Единственный кто должен принят решения это нюх-нюх. Иначе не останется ничего,вернее останутся руины,а не территории бывшей Украины. Эти руины как и всегда Россия отстроит,как отстраивала все и возвращала к жизни. Повоевать хотели, ну и как оно? вернули Крым? границы 1991 года? Вопрос был в ДНР и ЛНР,а теперь полыхает вся украина,просто вся. нет ни одного места где можно спрятаться. Россия и без международных матчей проживет, тольо вот Россия то останется,а украина, мистер Палкин может прекратить существования,так как бкдет не кем и нечем ни воевать,ни что либо защищать.
Пусть посмотрят численность усср и того, что осталось хотя бы к 2020 году. Сейчас ещё меньше. После окончания будет ещё меньше.
Клуб, который называет себя Шахтером из Донецка, за десять лет ни разу не побывавший в этом городе вот это реальная оторванность от реальности.
Ответ Ржевский
Клуб, который называет себя Шахтером из Донецка, за десять лет ни разу не побывавший в этом городе вот это реальная оторванность от реальности.
Комментарий скрыт
Ответ zdraviy_smisl
Комментарий скрыт
А кто тогда был президентом?Сколько стоил газ и продукты на Украине??? Что они увидели при майдановской власти??жить стало лучше,жить стало веселее))))
Никто вам не вернет Крым, никто вам не вернет Донбасс. Успокойтесь, возвращайтесь на Украину, и гасите любого кто против спорта вне политики.
Ответ dalmolchun
Никто вам не вернет Крым, никто вам не вернет Донбасс. Успокойтесь, возвращайтесь на Украину, и гасите любого кто против спорта вне политики.
Комментарий удален модератором
Ответ Сигара Липпи
Комментарий удален модератором
Донбасс часть России
Львовский Шахтёр...
Смешно.
Смотрю после слов Инфантино укроботы активизировались на сайте 🤣
шахтер это русский футбольный клуб как и донецк русский город!
Ответ pulyalke
шахтер это русский футбольный клуб как и донецк русский город!
Комментарий скрыт
Ответ zdraviy_smisl
Комментарий скрыт
Право на существование и быть полгоценными гражданами страны
Очень ме...... й человечишка как и его патрон Ринат Ахметов , которые в девяностых подмяли под себя весь Донбасс и доили пол Украины, а теперь только жаловаться могут 😳
Верни команду в Донецк - это будет шаг к миру
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем