Депутат Терюшков о словах Инфантино: «Он делает вид, будто решение о дискриминации принималось без его участия. Либо у него необратимые процессы в голове, либо он марионетка»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это.
Стоит отметить, что для президента международной общественной организации, развивающей футбол, данный тезис имеет определенную логику. Он большой молодец, что осмыслил это.
Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия. Тут уже дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения», – сказал Терюшков.
