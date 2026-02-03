  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Терюшков о словах Инфантино: «Он делает вид, будто решение о дискриминации принималось без его участия. Либо у него необратимые процессы в голове, либо он марионетка»
38

Депутат Терюшков о словах Инфантино: «Он делает вид, будто решение о дискриминации принималось без его участия. Либо у него необратимые процессы в голове, либо он марионетка»

Роман Терюшков: Инфантино делает вид, что не участвовал в дискриминации России.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это.

Стоит отметить, что для президента международной общественной организации, развивающей футбол, данный тезис имеет определенную логику. Он большой молодец, что осмыслил это.

Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия. Тут уже дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения», – сказал Терюшков. 

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12917 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДжанни Инфантино
logoРоман Терюшков
logoФИФА
Политика
Государственная дума
отстранение и возвращение России
дискриминация
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Настораживает, что Терюшков считает, что все забыли, что он выступал активно от имени Химок, который погряз в коррупции и скандалах. Настораживает, что Терюшков считает, что он никак не был якобы связан с Химками. В голове Терюшкова зародилась мысль, что он связан только с чем-то хорошим (хорошего ничего не было в Химках), а скандалы в Химках - это не его заслуга.
И тут реальная дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения. Может даже быть, что оба варианты верны.
Ответ Evgeny Valyaev
Настораживает, что Терюшков считает, что все забыли, что он выступал активно от имени Химок, который погряз в коррупции и скандалах. Настораживает, что Терюшков считает, что он никак не был якобы связан с Химками. В голове Терюшкова зародилась мысль, что он связан только с чем-то хорошим (хорошего ничего не было в Химках), а скандалы в Химках - это не его заслуга. И тут реальная дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения. Может даже быть, что оба варианты верны.
Так он и не решает. Дисквалификации стран, выбор страны для чемпионата мира решает совет ФИФА голосованием. А Инфантино занимается скромным делом - распределением денег организации))))
Ответ Evgeny Valyaev
Настораживает, что Терюшков считает, что все забыли, что он выступал активно от имени Химок, который погряз в коррупции и скандалах. Настораживает, что Терюшков считает, что он никак не был якобы связан с Химками. В голове Терюшкова зародилась мысль, что он связан только с чем-то хорошим (хорошего ничего не было в Химках), а скандалы в Химках - это не его заслуга. И тут реальная дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения. Может даже быть, что оба варианты верны.
Между прочим, благодаря Терюшкову на форме Химок появился флаг России. За все плохое уже не он ответственен, либо он марионетка)
где деньги, Терюшковски?
Ответ Dmind
где деньги, Терюшковски?
Как и у всех вроде него - за границей в тамошних враждебных банках))
Должны быть восстановлены в правах!" — говорит представитель страны, где права человека — это что-то из разряда фантастики.
Ответ Академик Лебединский
Должны быть восстановлены в правах!" — говорит представитель страны, где права человека — это что-то из разряда фантастики.
Подтверждаю. Въ этой не​хорошѣй​ Италіи если кто хоть слово скажетъ о правахъ, того полицаи сразу же на мѣстѣ разстрѣливаютъ.
Ответ Академик Лебединский
Должны быть восстановлены в правах!" — говорит представитель страны, где права человека — это что-то из разряда фантастики.
Комментарий скрыт
Сам он ничего подозрительного в Химках не замечал?
Ответ Андрей Масловский
Сам он ничего подозрительного в Химках не замечал?
Вы имеете ввиду торговлю деревянными членами?
Ответ Nixel
Вы имеете ввиду торговлю деревянными членами?
)))) он её крышевал!)
Терюшок просто себя сейчас описал, свою роль в правительстве) сам такая же марионетка кнопочная
Забавно, что какой-то депутат Терюшков называет марионетко Инфантино. Бревно поищи в глазу
Инфантино, конечно, тот еще флюгер, но казнокраду Терюшкову лучше бы молчать в тряпочку - авось о нем не вспомнят.
Так в Госдуме же все время принимают решения о дискриминации россиян - начиная от отключения от Ютуба, Роблокса и Вацапа и заканчивая дискриминационными расходами бюджета на социалку (относительно оборонки)
Ну ты ведь тоже не от себя работаешь. Говоришь то, что скажут. Чем ты лучше?
Ну прям самого себя описал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем