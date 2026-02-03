Депутат Терюшков о словах Инфантино: «Он делает вид, будто решение о дискриминации принималось без его участия. Либо у него необратимые процессы в голове, либо он марионетка»

Роман Терюшков: Инфантино делает вид, что не участвовал в дискриминации России.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это.

Стоит отметить, что для президента международной общественной организации, развивающей футбол, данный тезис имеет определенную логику. Он большой молодец, что осмыслил это.

Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия. Тут уже дилемма: либо необратимые процессы в голове, либо он фигура-марионетка, не принимающая решения», – сказал Терюшков.

Совет ФИФА не будет рассматривать возвращение России. Это вызвало бы сопротивление европейских стран (The Times)