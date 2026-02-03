  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев об 1:2 от «Зенита»: «Динамо» пропустило легкие мячи – вроде не было серьезных моментов, но как будто 2 пенальти. Работы непочатый край. К началу чемпионата исправимся»
26

Гусев об 1:2 от «Зенита»: «Динамо» пропустило легкие мячи – вроде не было серьезных моментов, но как будто 2 пенальти. Работы непочатый край. К началу чемпионата исправимся»

Ролан Гусев: работы в «Динамо» непочатый край.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении от «Зенита» в WINLINE Зимнем кубке РПЛ (1:2).

– Что‑то получалось, что‑то нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное – подготовиться тактически и физически.

– Два гола со стандартов.

– Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи. Вроде не было каких‑то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах, – сказал Гусев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗимний кубок РПЛ
logoРолан Гусев
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
Ошибки элементарные, Гусев правильно сказал. Дело в том что это система. Осипенко как ошибался, так и ошибается. Его уже не исправить его заменить надо.
При первом голе Осипенко не было на поле, что он с лавки мог сделать
Я про первый и не говорю. Второй гол чисто его, он проиграл борьбу в верху. Что ты как ребёнок глупость городишь.
К началу чемпионата, я так понимаю, следующего?)
Играли не хуже чем Зенит, нагнетали. Два стандарта - два гола. В первом случае хорошо навесил Джонс, а во втором прямая вина вратаря. Опять не понимаю, что делает тренер вратарей. При нём вратари деградируют.
Чтоб деградировать надо что то из себя представлять. Расулов ничего пока из себе не представляет, ему ни одна команда ФНЛ ворота не доверит, а тут в основу Динамо выпускают за что то
В кубке провел провел 3 матча на ноль! Шунин за сезоны 21-23 было такое?
Два угловых два гола. Больше ничего не позволили
Выходы Караваева и Дельфина один на один, а так да, не позволили
После 60ой минуты там уже состав у Динамо уровня 3-4 лиги вышел. Караваева да вывели один в один как Тюкавина Миранчук вывел
Да! Работы непочатый край.
Ошибок много.
Только не понятно эти игроки обучаемые?
Работы действительно непочатый край, и вряд ли к началу чемпа что то изменится. Как при Карпине ошибались, так и продолжается всё это, ничего толком и не изменилось.....
Привет Валера! Да, печально в обороне...Ждём Родриго в состав, а вот кто рядом будет...Это вопрос. Не поверишь, но,мне понравился Исаев...Ося нет, совсем нет.
На игроков можно было бы валить, если мы не видели работу Лички с ними.
У Лички были лидеры опытные Карраскаль, Лаксальт, Бальбуэна. У Гусева таких нет игроков. Так что исходники другие
С ним оборона шлак была , редко меньше двух пропускали , не понимаю как его в пример можно ставить . в оборонительном плане как тренер он ноль , за что и был уволен
Ну да! Обычная у нас ситуация в обороне. Никто не понимает кого надо держать, все смотрят футбол, а потом друг на друга. Это который год продолжается? Гусев обещал наладить..? Трудно поверить. Гол Нино справедливости ради надо бы отменить, он выпрыгнул на мяч и руки положил Осику на плечи придавив того вниз потому то и сумел зависнуть на долю секунды и подождать пока мяч прилетит к нему и гол. Именно это и смутило Курбана, он с опозданием вышел и неуверенно сыграл. Мне лично два матча в обороне Исаев понравился, с него будет толк по крайней мере не хуже выглядел Оси и обоих наших югов. Хорош Тюкавин и Бителло. Мирончук набирает,но, тихоход конечно. Фома тоже набирает,но, не спеша. Время терпит,но, не сильно...
