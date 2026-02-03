Гусев об 1:2 от «Зенита»: «Динамо» пропустило легкие мячи – вроде не было серьезных моментов, но как будто 2 пенальти. Работы непочатый край. К началу чемпионата исправимся»
Ролан Гусев: работы в «Динамо» непочатый край.
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении от «Зенита» в WINLINE Зимнем кубке РПЛ (1:2).
– Что‑то получалось, что‑то нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное – подготовиться тактически и физически.
– Два гола со стандартов.
– Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи. Вроде не было каких‑то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах, – сказал Гусев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ошибок много.
Только не понятно эти игроки обучаемые?