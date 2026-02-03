Фанаты «Интера» не смогут приехать на матчи с «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентиной». МВД запретило продавать билеты на эти игры жителям Ломбардии из-за броска петарды в Аудеро
Фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро.
Во время гостевого матча Серии А в воскресенье фанаты «Интера» бросили в Аудеро петарду, в результате чего 29-летнему итальянцу повредило ногу, а также он плохо слышал правым ухом.
«После серьезных беспорядков министр внутренних дел распорядился ввести запрет на поездки болельщиков «Интера» [на гостевые матчи] до 23 марта 2026 года, а также запрет на продажу билетов на эти матчи жителям Ломбардии. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности и предотвращение повторения инцидентов, которые могли бы нарушить бесперебойное проведение спортивных мероприятий», – говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Италии.
Как отмечает La Gazzetta dello Sport, запрет не будет распространяться на дерби «Милана» и «Интера» 8 марта. Таким образом, фанаты «нерадзурри» не смогут посетить выездные матчи против «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентины».
