Фанаты «Интера» не смогут приехать на матчи с «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентиной». МВД запретило продавать билеты на эти игры жителям Ломбардии из-за броска петарды в Аудеро

Фанатам «Интера» запретили посещать три следующих выездных матча в Серии А.

Фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе » Эмиля Аудеро .

Во время гостевого матча Серии А в воскресенье фанаты «Интера» бросили в Аудеро петарду, в результате чего 29-летнему итальянцу повредило ногу, а также он плохо слышал правым ухом.

«После серьезных беспорядков министр внутренних дел распорядился ввести запрет на поездки болельщиков «Интера» [на гостевые матчи] до 23 марта 2026 года, а также запрет на продажу билетов на эти матчи жителям Ломбардии. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности и предотвращение повторения инцидентов, которые могли бы нарушить бесперебойное проведение спортивных мероприятий», – говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Италии.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, запрет не будет распространяться на дерби «Милана » и «Интера» 8 марта. Таким образом, фанаты «нерадзурри» не смогут посетить выездные матчи против «Сассуоло », «Лечче » и «Фиорентины».

