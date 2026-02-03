  • Спортс
  • Фанаты «Интера» не смогут приехать на матчи с «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентиной». МВД запретило продавать билеты на эти игры жителям Ломбардии из-за броска петарды в Аудеро
Фанатам «Интера» запретили посещать три следующих выездных матча в Серии А.

Фанаты «Интера» не смогут посетить три следующих выездных матча своей команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро.

Во время гостевого матча Серии А в воскресенье фанаты «Интера» бросили в Аудеро петарду, в результате чего 29-летнему итальянцу повредило ногу, а также он плохо слышал правым ухом.

«После серьезных беспорядков министр внутренних дел распорядился ввести запрет на поездки болельщиков «Интера» [на гостевые матчи] до 23 марта 2026 года, а также запрет на продажу билетов на эти матчи жителям Ломбардии. Мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности и предотвращение повторения инцидентов, которые могли бы нарушить бесперебойное проведение спортивных мероприятий», – говорится в официальном заявлении Министерства внутренних дел Италии.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, запрет не будет распространяться на дерби «Милана» и «Интера» 8 марта. Таким образом, фанаты «нерадзурри» не смогут посетить выездные матчи против «Сассуоло», «Лечче» и «Фиорентины».

Фанату «Интера» оторвало пальцы петардой: хотел кинуть еще одну во вратаря. Его избили, а потом еще и арестуют

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Прописку в паспорте спрашивать будут или "паляныця" говорить, чтобы определить, что они из Ломбардии?
Ответ Penarol
Прописку в паспорте спрашивать будут или "паляныця" говорить, чтобы определить, что они из Ломбардии?
В Италии давно есть аналог нашего ФанУйди, так, что определить не проблема))
Ответ Денис Аксентьев
В Италии давно есть аналог нашего ФанУйди, так, что определить не проблема))
его же давно отменили
Ну зря из за одного идиота всех наказывают. По идее тот чувак сам нахулиганил сам пускай и отвечает по итальянским законам.
Ответ Георгий Михеев
Ну зря из за одного идиота всех наказывают. По идее тот чувак сам нахулиганил сам пускай и отвечает по итальянским законам.
теперь ультрас его еще раз накажут, когда тот обьявится ещё раз))
УЕФА бы технарь влепили.
Одна петарда и столько проблем))
Фары его из больничке встретят и ещё вломят)))
