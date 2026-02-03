58

«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»

Лапорта назвал нырком пенальти «Реала» в матче с «Райо Вальекано».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пошутил по поводу пенальти в пользу «Реала», назначенного в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано».

В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.

«Это нырок», – с улыбкой сказал Лапорта и сделал движение, напоминающее нырок.

Ответ umar0701@icloud.com
Клоун 🤡
Комментарий скрыт
Ответ Feniks91
Комментарий скрыт
Скорее ты и тот кого ты защищаешь
Да, шлагбаум на уровне живота - это нырок
Ответ Сергей Логинов
Да, шлагбаум на уровне живота - это нырок
Если это в пользу Реала - то естественно нырок, такая вот логика у барселонских
Сказал директор каталонского театра оперы и балета)
Ответ Хозяин Путки
Сказал директор каталонского театра оперы и балета)
👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣
Ответ Хозяин Путки
Сказал директор каталонского театра оперы и балета)
🤣🤣🤣
– А «Реал Мадрид»?

– Они сами разберутся. Я предпочитаю сосредоточиться на «Барселоне», – сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.
Интересно, он эпизод не видел или просто такой дуралей блаженный?
Ответ Archi_27
Интересно, он эпизод не видел или просто такой дуралей блаженный?
просто актер, который играет на публику, и публика хавает, ибо IQ крайне невысок.
Ответ Archi_27
Интересно, он эпизод не видел или просто такой дуралей блаженный?
Выборы президента скоро - 15 марта. Наверняка это все часть его предвыборной компании.

После выборов станет вести себя поадекватнее
Какой клуб такой и президент!
Президент клуба обсуждает, нырок игрока команды которой он якобы никогда не обсуждает ! Сказочный персонаж!
Президент клуба? нет, клоун )
Ответ Ruslan3132
Президент клуба? нет, клоун )
Многих это ранило
Ответ zzzeeerrrooo
Многих это ранило
Вряд ли. Мало кто воспринимает лапорту всерьез
«У них «барселонит». Мы же не говорим о «Реале» - Лапорта
У рычажного подгорает, что мега проблемный Реал всего на одно очко отстает от Барсы при победе в Классико, одно неловкое движение и Мадрид на первом месте. Вот и бесится.
Ну пускай ему с ноги негр пропишет в живот, я посмотрю, как он не нырнет, хотя с таким пузом может и выдержит
Рекомендуем