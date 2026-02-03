«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»
Лапорта назвал нырком пенальти «Реала» в матче с «Райо Вальекано».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пошутил по поводу пенальти в пользу «Реала», назначенного в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано».
В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе, реализовавший на 100-й минуте пенальти, назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе.
«Это нырок», – с улыбкой сказал Лапорта и сделал движение, напоминающее нырок.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Jijantes FC
– Они сами разберутся. Я предпочитаю сосредоточиться на «Барселоне», – сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.
