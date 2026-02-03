«Это нырок». Лапорта о пенальти «Реала» на Браиме в матче с «Райо Вальекано»

Лапорта назвал нырком пенальти «Реала» в матче с «Райо Вальекано».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пошутил по поводу пенальти в пользу «Реала », назначенного в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано».

В воскресенье «Реал» обыграл «Райо Вальекано» дома со счетом 2:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе , реализовавший на 100-й минуте пенальти , назначенный за фол Нобеля Менди на Браиме Диасе .

«Это нырок», – с улыбкой сказал Лапорта и сделал движение, напоминающее нырок.