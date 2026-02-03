Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»
Артем Дзюба: у Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнил себя с Романом Павлюченко по игровым качествам.
«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два – точно Павлюченко лучше.
Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина», – сказал Дзюба.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12916 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А теперь - "топовый был игрок", оказывается.
Даже не знаю, кто ещё из российских "таранных" форвардов так умел или умеет.
Какой там Дзюба...... он недостоин его бутсы чистить.........
Ну ничего Дзюба завершит, вырастят новые Буратино и многие вспомнят, как хорош был Дзюба, а его рекорд будет только сниться новым напам
Может быть Батраков, но тут рано говорить, он всего второй год на взрослом уровне.
Дзюба рекордсмен по голам, Бухаров даже до сотни не дошёл.
Дзюба в Зените на протяжении нескольких лет был топ-форвардом (и не только с Халком, но и без него), Бухаров в Зените "потерялся".
Бухаров забивал в Рубине и Ростове, Дзюба же и за Спартак, и за Зенит, и даже за Локомотив (в уже довольно серьёзном возрасте) себя проявлял.
Бухаров уже 7 лет как завязал играть, Дзюба продолжает до сих пор, хоть и не в топовом РПЛ клубе. При том, что Бухаров всего на 3 года старше.
Про сборную и результаты обоих в ней и говорить не стоит.