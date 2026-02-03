Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»

Артем Дзюба: у Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба сравнил себя с Романом Павлюченко по игровым качествам.

«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два – точно Павлюченко лучше.

Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина», – сказал Дзюба.