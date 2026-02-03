  • Спортс
  Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»
Артем Дзюба: «У Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии с двух ног, он точно лучше меня. Если всецело, то нападающим со мной спорить тяжело, наверное»

Артем Дзюба: у Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сравнил себя с Романом Павлюченко по игровым качествам.

«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два – точно Павлюченко лучше.

Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина», – сказал Дзюба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
РИА Новости
logoРоман Павлюченко
Павлюченко в АПЛ пылил неплохо, а рукаку на видео😉
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Павлюченко в АПЛ пылил неплохо, а рукаку на видео😉
Пылил? Он забил 42 гола в 111 матчах, причем чаще выходя со скамейки, имея конкурентов-Крауча, Дефо, Робби Кина, и Адебайора. Так что пылил тут явно не подходящее слово)
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Павлюченко в АПЛ пылил неплохо, а рукаку на видео😉
СуперПав почти 50 мячей отгрузил за Шпор и был в какой-то год лучшим нападающим по соотношению игровое время/гол. Тут не поспоришь
Да ладно. Пока играли игроки уровня Кержакова, Пава, Погребняк, Дзюбу и в страшном сне не видели в заявке сборной. 🤷🏻Скорее Булыкина бы пригласили. А потом уровень конкуренции упал. И Дзюба оказался вторую часть карьеры топчиком
Ответ Красная стрела
Да ладно. Пока играли игроки уровня Кержакова, Пава, Погребняк, Дзюбу и в страшном сне не видели в заявке сборной. 🤷🏻Скорее Булыкина бы пригласили. А потом уровень конкуренции упал. И Дзюба оказался вторую часть карьеры топчиком
А когда Керж провалил ЧЕ-2012, как только болельщики над ним не смеялись, не издевались.
А теперь - "топовый был игрок", оказывается.
Ответ Dmitry Orlov
А когда Керж провалил ЧЕ-2012, как только болельщики над ним не смеялись, не издевались. А теперь - "топовый был игрок", оказывается.
а Дзюба в 16 провалился, и? отменяет это как то заслуги их обоих?
Павлюченко ещё и играя за Тоттенхэм Рубину со штрафного положил.
Даже не знаю, кто ещё из российских "таранных" форвардов так умел или умеет.
Ответ Dmitry Orlov
Павлюченко ещё и играя за Тоттенхэм Рубину со штрафного положил. Даже не знаю, кто ещё из российских "таранных" форвардов так умел или умеет.
Погребняк умел хорошо заряжать и со штрафных тоже забивал. Но Паша чуть более деревянный, Пав был техничнее и в подыгрыше умнее. Плюс у Погребняка часто травмы случались.
Ответ Dmitry Orlov
Павлюченко ещё и играя за Тоттенхэм Рубину со штрафного положил. Даже не знаю, кто ещё из российских "таранных" форвардов так умел или умеет.
Погребняк Спартаку клал в 2008 или 2009 такой. За сборную, не помню уже, кому. И даже Оливеру Кану он со штрафного забивал. Так что не надо. Рост 187, национальность Раша!
СуперПав, в сравнении с Дзюбой - это элитный страйкер. Да он и без сравнения - элитный страйкер. Сумасшедший удар с любой ноги, игра головой, выбор местечка в штрафной, где толпа, а Пав один, открытый..... Это суперфорвард. Жаль, что в Тотеме на пик его карьеры, случился дегенерат Реднапп. А как они там жгли с Модричем и Бейлом.....

Какой там Дзюба...... он недостоин его бутсы чистить.........
Ответ Рейтинг
СуперПав, в сравнении с Дзюбой - это элитный страйкер. Да он и без сравнения - элитный страйкер. Сумасшедший удар с любой ноги, игра головой, выбор местечка в штрафной, где толпа, а Пав один, открытый..... Это суперфорвард. Жаль, что в Тотеме на пик его карьеры, случился дегенерат Реднапп. А как они там жгли с Модричем и Бейлом..... Какой там Дзюба...... он недостоин его бутсы чистить.........
Ну нет, как бы не относятся к Дзюбе как к личности, игрок он отличный, что доказывает своей длинной карьерой уже который год. Можно говорить, что чемпионат обмельчал, но он играл и в то время, когда играли Халки и прочие. Как минимум как командный игрок, он лучше того же Пава. Не стоит все-таки забывать о статистике.
Как только этих бревен не поливали во время карьеры😂
Ну ничего Дзюба завершит, вырастят новые Буратино и многие вспомнят, как хорош был Дзюба, а его рекорд будет только сниться новым напам
Ответ ArtemMU
Как только этих бревен не поливали во время карьеры😂 Ну ничего Дзюба завершит, вырастят новые Буратино и многие вспомнят, как хорош был Дзюба, а его рекорд будет только сниться новым напам
Да так-то из нынешних чисто теоретически добраться до его рекорда может разве что Тюкавин.
Может быть Батраков, но тут рано говорить, он всего второй год на взрослом уровне.
Я будучи конем, считаю Пава лучшим форвардом России в 21 веке. Дзюба даже не близко Пав.
Игра рукой у Дзюбы точно лучше
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Дзюба отличный форвард, причём хорош не только в завершении, но и в подыгрыше. но Павлюченко однозначно лучше, это породистый форвард с инстинктом убийцы и невероятным ударом. природный талант. тут все про АПЛ вспоминают, а я бы дубль Англии вспомнил как ярчайший момент его карьеры. и это не единственный такой случай, а один из многих - хорошая у СуперПава карьера была, пусть и не на сто процентов реализовался
Я не уверен, что Дзюба даже лучше Бухарова по игровым качествам, а он ишь, считает, что с ним всем тяжело спорить.
Ответ Владислав Ярлыков
Я не уверен, что Дзюба даже лучше Бухарова по игровым качествам, а он ишь, считает, что с ним всем тяжело спорить.
Не уверен он, ну конечно.

Дзюба рекордсмен по голам, Бухаров даже до сотни не дошёл.
Дзюба в Зените на протяжении нескольких лет был топ-форвардом (и не только с Халком, но и без него), Бухаров в Зените "потерялся".
Бухаров забивал в Рубине и Ростове, Дзюба же и за Спартак, и за Зенит, и даже за Локомотив (в уже довольно серьёзном возрасте) себя проявлял.
Бухаров уже 7 лет как завязал играть, Дзюба продолжает до сих пор, хоть и не в топовом РПЛ клубе. При том, что Бухаров всего на 3 года старше.
Про сборную и результаты обоих в ней и говорить не стоит.
