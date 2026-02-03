  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой. Вратарь «ПСЖ» просил признать за Анастасией право собственности на машину с компенсацией 2,5 млн рублей (Sport Baza)
116

Сафонов выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой. Вратарь «ПСЖ» просил признать за Анастасией право собственности на машину с компенсацией 2,5 млн рублей (Sport Baza)

Суд встал на сторону Матвея Сафонова по вопросу раздела имущества с бывшей женой.

Суд вынес решение по делу о разделе имущества между вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и его бывшей женой Анастасией.

Как сообщает Sport Baza, Сафонов просил признать за бывшей женой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллионов рублей. Анастасия требовала разделить еще одну машину и взыскать с Матвея половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания.

Никулинский районный суд Москвы встал на сторону футболиста, удовлетворив все его требования. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12916 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Baza
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
светская хроника
116 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И заметьте не Мотя это устроил, а тереть ей позор на всю страну! Мотя респект и поддержка!
Ответ T622222
И заметьте не Мотя это устроил, а тереть ей позор на всю страну! Мотя респект и поддержка!
да за 100 лямов готовых опозориться 99.99% населения
Ответ T622222
И заметьте не Мотя это устроил, а тереть ей позор на всю страну! Мотя респект и поддержка!
Комментарий скрыт
половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания.
------------
нифига у нее губа раскаталась
Ответ mikhuil
половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания. ------------ нифига у нее губа раскаталась
Комментарий скрыт
Ответ Колючий Пушистик
Комментарий скрыт
Так у них один ребенок.
у сафонова жизнь идёт в гору по всем фронтам ))
Ответ Restart Serdobsk
у сафонова жизнь идёт в гору по всем фронтам ))
отбил пенальти от бывшей жены
Ответ Владимир Самойлов
отбил пенальти от бывшей жены
Та там целый удар в упор
Анастасия требовала разделить еще одну машину и взыскать с Матвея половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания.

эта бабища вообще нормальная?
Ответ Kubinec_
Анастасия требовала разделить еще одну машину и взыскать с Матвея половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания. эта бабища вообще нормальная?
она - точно нет, там интеллект как у рыбки гуппи :))

это чётко просёк "адвокат", и стрижёт с неё шекели.
отсюда - все эти бредовые заявления и попытки стрясти с Моти хоть что-то
Отличный сейв!
Вот поражаюсь жадностью этих телок, ни минуты в жизни ни проработавших - уже и так есть квартира, машина, обеспечение нормальное, можно скопить и жить обеспеченно. Нет, надо ещё, прикрываясь ребенком. Мерзость, причем благодаря нашим законам в основном
Ответ Леха Нету
Вот поражаюсь жадностью этих телок, ни минуты в жизни ни проработавших - уже и так есть квартира, машина, обеспечение нормальное, можно скопить и жить обеспеченно. Нет, надо ещё, прикрываясь ребенком. Мерзость, причем благодаря нашим законам в основном
Комментарий скрыт
Ответ Z-7478
Комментарий скрыт
Ну вообще то отношения там понятные) он платит алименты, а бывшая их на себя тратит. Одно это многое о ней говорит как о человеке
Пацаны, не ходите вы в ЗАГС со шкурами, потом вот так судиться будете полжизни
Ответ Алексей Михайлов_1116586719
Пацаны, не ходите вы в ЗАГС со шкурами, потом вот так судиться будете полжизни
Поздно!
Ответ Алексей Михайлов_1116586719
Пацаны, не ходите вы в ЗАГС со шкурами, потом вот так судиться будете полжизни
кто бы такие тесты придумал, чтобы 100% определять ее шкурность
Обламали девушку. А то она совсем себя царицей морской ощутила. Захотела всего, да побольше.
За Матвея можно только порадоваться!
Ответ Evgen Vynokurov
Обламали девушку. А то она совсем себя царицей морской ощутила. Захотела всего, да побольше. За Матвея можно только порадоваться!
От слов «ламо»?🤔
Ответ ыеем
От слов «ламо»?🤔
Тогда, скорее от ламы. Нет - просто торопился и поэтому лоханулся. Спасибо, что поправил!
Я всё жду, когда она потребует чтобы половину отбитых пенальти переписали на неё
Очередной взятый пенальти от Матвея 😎
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем