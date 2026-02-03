Сафонов выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой. Вратарь «ПСЖ» просил признать за Анастасией право собственности на машину с компенсацией 2,5 млн рублей (Sport Baza)

Суд встал на сторону Матвея Сафонова по вопросу раздела имущества с бывшей женой.

Суд вынес решение по делу о разделе имущества между вратарем «ПСЖ » Матвеем Сафоновым и его бывшей женой Анастасией.

Как сообщает Sport Baza, Сафонов просил признать за бывшей женой право собственности на автомобиль, но с компенсацией в размере 2,5 миллионов рублей. Анастасия требовала разделить еще одну машину и взыскать с Матвея половину тех денег, которые футболист заработал после их расставания.

Никулинский районный суд Москвы встал на сторону футболиста, удовлетворив все его требования. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.