  • Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо», сообщил Семак: «Ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы. В следующем матче он не сыграет»
63

Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо», сообщил Семак: «Ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы. В следующем матче он не сыграет»

Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо».

Полузащитник «Зенита» Джон Джон покинет расположение команды по семейным обстоятельствам после матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Динамо», сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Встреча команд проходит на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби, после 1-го тайма «Зенит» ведет со счетом 1:0. Джон Джон отдал голевую передачу на Александра Ерохина.

– Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.

– Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня.

– Что это за футболист по позиции и по своим данным?

– Это игрок, который может участвовать в переходе от обороны в атаку и завершать позиционные атаки, действовать слева и в центре, ближе к атаке. Он полузащитник атакующего плана и функционал у него разнообразный, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Летом вернётся
Ответ Kubinec_
Летом вернётся
Но не уточнил, какого года👀
Ответ Kubinec_
Летом вернётся
ему уже Вендел прайс по штрафам скинул))
Как-то быстро)
Ответ sergen
Как-то быстро)
Следующий трансфер уедет сразу после подписания контракта, видимо)
Семейные вопросы, это чей-то день рождения?
Ответ Антон Фалафель
Семейные вопросы, это чей-то день рождения?
Комментарий скрыт
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Уголовное
Ну всё, раньше конца февраля не ждать. Карнавал в Рио сам себя не потанцует, знаете ли.
Потренировался у Семака и понял, что нужно валить как можно скорее?
Не успел появиться появились семейные дела. Хорошее начало.
Ответ mascinista
Не успел появиться появились семейные дела. Хорошее начало.
быстро сообразил, куда вляпался
Карнавал в Бразилии проводится ежегодно перед Великим постом и даты сдвигаются, но обычно приходится на февраль или начало марта; в 2026 году основные события в Рио пройдут примерно с 13 по 21 февраля, с кульминацией парадов самбы 13-18 февраля и парадом чемпионов 20-21 февраля.
Плиту забыл выключить
Пока нравится, немного суетится, но это и понятно. Комментатор матча, конечно, "от Бога" - "великие комбинационные игроки". Ну да, Вендел, Джон и Кондаков, ещё 5 минут про них пел.
Посмотрел, как воспитанник питерского футбола Вендел вертит национальным достоянием и тоже поехал тусить)))
