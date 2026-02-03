Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо», сообщил Семак: «Ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы. В следующем матче он не сыграет»

Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо».

Полузащитник «Зенита » Джон Джон покинет расположение команды по семейным обстоятельствам после матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Динамо », сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак .

Встреча команд проходит на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби, после 1-го тайма «Зенит» ведет со счетом 1:0. Джон Джон отдал голевую передачу на Александра Ерохина.

– Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.

– Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня.

– Что это за футболист по позиции и по своим данным?

– Это игрок, который может участвовать в переходе от обороны в атаку и завершать позиционные атаки, действовать слева и в центре, ближе к атаке. Он полузащитник атакующего плана и функционал у него разнообразный, – сказал Семак.