  • Роналду сегодня не тренировался с игроками «Аль-Насра», не игравшими с «Аль-Риядом». Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом
Роналду сегодня не тренировался с игроками «Аль-Насра», не игравшими с «Аль-Риядом». Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом

Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку «Аль-Насра».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Вчера португалец пропустил игру чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Сообщалось, что это связано с недовольством Роналду тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, «Аль-Хилалем» – форвард уверен, что владельцы мешают «Аль-Насру» в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

По информации журналиста Абдулазиза Аль-Осейми, сегодня Роналду не принимал участия в тренировке для игроков, пропустивших вчерашний матч.

Ранее также появилась информация, что Роналду может покинуть «Аль-Наср» в июне и вернуться в Европу или перейти в один из клубов МЛС.

Тут все предельно ясно, его не волнует Бензема Хиляль и прочее)) На самом деле, он просто давит на верхушку, чтобы они сильнее ему помогали стать чемпионом., мол, другого исхода он в этот раз не простит. Также он наплакал в 2013 продление голосования на ЗМ, и стал единственным кто взял ЗМ с 0 титулами в году, буквально выкрав награду, которая уже стояла на полке у Рибери.

в адекватном мире у этого существа было бы 0 фанатов и 8 млрд хейтеров
Ответ Экспертное мнение
Тут все предельно ясно, его не волнует Бензема Хиляль и прочее)) На самом деле, он просто давит на верхушку, чтобы они сильнее ему помогали стать чемпионом., мол, другого исхода он в этот раз не простит. Также он наплакал в 2013 продление голосования на ЗМ, и стал единственным кто взял ЗМ с 0 титулами в году, буквально выкрав награду, которая уже стояла на полке у Рибери. в адекватном мире у этого существа было бы 0 фанатов и 8 млрд хейтеров
Комментарий скрыт
Ответ Экспертное мнение
Тут все предельно ясно, его не волнует Бензема Хиляль и прочее)) На самом деле, он просто давит на верхушку, чтобы они сильнее ему помогали стать чемпионом., мол, другого исхода он в этот раз не простит. Также он наплакал в 2013 продление голосования на ЗМ, и стал единственным кто взял ЗМ с 0 титулами в году, буквально выкрав награду, которая уже стояла на полке у Рибери. в адекватном мире у этого существа было бы 0 фанатов и 8 млрд хейтеров
фанатов у него нет, только инфантильные глоры-пустозвоны, которые начали глорить когда он в реале первым парнем на деревне был, а теперь стыдно признать, что король-то голый, вот и сидят обижаются и пишут лабуду
Уходил со стадиона до окончания матча в МЮ, потому что обиделся, что Тен Хаг не ставит его в основу. Отказывался тренироваться со второй командой сборной на ЧМ2022, когда Сантуш перевёл его в запас. Устраивает саботаж и не выходит на игры в Аль-Насре, потому клубы-конкуренты усиляются.
Объективно, есть ли в мировом футболе что-то более нелепое и неприятное, чем это?
Ответ Jauhojarvinousiainen
Уходил со стадиона до окончания матча в МЮ, потому что обиделся, что Тен Хаг не ставит его в основу. Отказывался тренироваться со второй командой сборной на ЧМ2022, когда Сантуш перевёл его в запас. Устраивает саботаж и не выходит на игры в Аль-Насре, потому клубы-конкуренты усиляются. Объективно, есть ли в мировом футболе что-то более нелепое и неприятное, чем это?
Комментарий скрыт
Ответ Jauhojarvinousiainen
Уходил со стадиона до окончания матча в МЮ, потому что обиделся, что Тен Хаг не ставит его в основу. Отказывался тренироваться со второй командой сборной на ЧМ2022, когда Сантуш перевёл его в запас. Устраивает саботаж и не выходит на игры в Аль-Насре, потому клубы-конкуренты усиляются. Объективно, есть ли в мировом футболе что-то более нелепое и неприятное, чем это?
Даже Диего Коста вызывает больше уважения чем этот
Вот и расставило время все по своим местам. Месси - профессионал, выиграл все что только мог (хейтеры щас будут на серьезе писать про кубок Франции ахахаха), лучший игрок в истории. Ну и Роналду… тут за последние годы все посе поняли
Чувак еще в период игры за Реал привык в кабинете трофеи выигрывать, решил и в СА попробовать через кабинет надавить на федерацию.
Ответ aslvowk@mail.ru
Чувак еще в период игры за Реал привык в кабинете трофеи выигрывать, решил и в СА попробовать через кабинет надавить на федерацию.
Так для него это норма. В первый раз, что-ли? Так в сборной, так было в Манчестере. Теперь шейхами решил порулить.
Ответ aslvowk@mail.ru
Чувак еще в период игры за Реал привык в кабинете трофеи выигрывать, решил и в СА попробовать через кабинет надавить на федерацию.
Попытка не пытка… Чувак считающий, что мир крутится вокруг него, но дело в том, что как хороший футболист он давно закончился, а как человек остался и человек этот похоже просто ##### ))(додумайте сами друзья)
Кришти получает больше, чем весь Хиляль вместе взятый - неужели мы выясним, что он разорил даже саудовский клуб, и у того теперь нет денег на трансферы, да так, что приходится подписывать каких-то иракских бомжей? ☹️
Ответ Любезный Коссутий
Кришти получает больше, чем весь Хиляль вместе взятый - неужели мы выясним, что он разорил даже саудовский клуб, и у того теперь нет денег на трансферы, да так, что приходится подписывать каких-то иракских бомжей? ☹️
Горбачев нашего времени, кринж "развалитель" 💪
К этому "статисту" старость пришла одна.
Мудрость решила не связываться.
Выбрал же момент устроить истерику. Команда нагнала Аль-Хиляль, ТО уже закрыто. На что надеется? Похоже, это уже традиция - устраивать скандал в год ЧМ. В 2022 интервью Моргану, в 2018 ссора с Пересом.
Ответ Илья Мурашов
Выбрал же момент устроить истерику. Команда нагнала Аль-Хиляль, ТО уже закрыто. На что надеется? Похоже, это уже традиция - устраивать скандал в год ЧМ. В 2022 интервью Моргану, в 2018 ссора с Пересом.
так без него шансов больше, похоже, что он понял это ))
Начинается концерт... Причём это происходит с абсолютно КАЖДЫМ клубом после его ухода из Реала.
Операция «Развал СА» начинается.
Ответ HK Traktor
Операция «Развал СА» начинается.
"песчаная буря"
Хм, а покупки Комана, Феликса, Мане и Иньиго - это другое?
