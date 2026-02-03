  • Спортс
  • Федерация футбола Таджикистана: «Будем только рады видеть Россию на международной арене. На ЧМ-2026 сборная могла бы повторить успех 2018-го»
9

Федерация футбола Таджикистана: «Будем только рады видеть Россию на международной арене. На ЧМ-2026 сборная могла бы повторить успех 2018-го»

Таджикистан поддержал позицию Инфантино по возвращению России.

Федерация футбола Таджикистана поддержала идею возвращения России на международную арену.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Мы будем только рады увидеть российские сборные и клубы на международной арене.

Считаем, что нынешняя сборная России, если бы участвовала в ЧМ-2026, то могла бы повторить успех команды образца 2018 года – выход в четвертьфинал турнира. Спорт и футбол должны быть вне политики», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Стратегические партнёры за Россию горой. Сразу на душе спокойно.
Таджички - топ 👍🔥
Ответ Burel
Таджички - топ 👍🔥
в жены бы взял?
Удивляет Инфантино. Он жил тихонько,потом сказал,что Россию пора допускать. Так мы все за. Но Инфантино же не решает. Лопырева тоже за допуск. Ей футболисты по кайфу ,по ми..ету
да никто не против возвращения России
