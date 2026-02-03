Федерация футбола Таджикистана: «Будем только рады видеть Россию на международной арене. На ЧМ-2026 сборная могла бы повторить успех 2018-го»

Таджикистан поддержал позицию Инфантино по возвращению России.

Федерация футбола Таджикистана поддержала идею возвращения России на международную арену.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Мы будем только рады увидеть российские сборные и клубы на международной арене.

Считаем, что нынешняя сборная России, если бы участвовала в ЧМ-2026, то могла бы повторить успех команды образца 2018 года – выход в четвертьфинал турнира. Спорт и футбол должны быть вне политики», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана .