Федерация футбола Таджикистана: «Будем только рады видеть Россию на международной арене. На ЧМ-2026 сборная могла бы повторить успех 2018-го»
Таджикистан поддержал позицию Инфантино по возвращению России.
Федерация футбола Таджикистана поддержала идею возвращения России на международную арену.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Мы будем только рады увидеть российские сборные и клубы на международной арене.
Считаем, что нынешняя сборная России, если бы участвовала в ЧМ-2026, то могла бы повторить успех команды образца 2018 года – выход в четвертьфинал турнира. Спорт и футбол должны быть вне политики», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12915 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стратегические партнёры за Россию горой. Сразу на душе спокойно.
Таджички - топ 👍🔥
Таджички - топ 👍🔥
в жены бы взял?
Удивляет Инфантино. Он жил тихонько,потом сказал,что Россию пора допускать. Так мы все за. Но Инфантино же не решает. Лопырева тоже за допуск. Ей футболисты по кайфу ,по ми..ету
да никто не против возвращения России
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем