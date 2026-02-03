  • Спортс
  Трансферы Канте и Эн-Несири сорвались из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции «Фенербахче» и «Аль-Иттихада»
14

Трансферы Канте и Эн-Несири сорвались из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции «Фенербахче» и «Аль-Иттихада»

Обмен Нголо Канте и Юссефа Эн-Несири не состоится.

Обмен Нголо Канте на Юссефа Эн-Несири между «Фенербахче» и «Аль-Иттихадом» сорвался.

Ранее клубы согласовали сделку – Канте должен был перейти в «Аль-Иттихад» в обмен на Эн-Несири и 4 миллиона евро.

Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансферы не состоятся из-за проблем с документами, поданными в последние минуты до закрытия трансферного окна. «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не получили одобрение сделки на платформе согласования трансферов(TMS). ФИФА отклонила апелляцию обоих клубов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Фабрицио Романо в X
logoвысшая лига Турция
logoНголо Канте
logoЮссеф Эн-Несири
Фабрицио Романо
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Иттихад Джидда
возможные трансферы
logoФенербахче
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кристиано позвонил в фифа
Ответ nicocastro
Кристиано позвонил в фифа
искренне не могу понять людей которые до сих пор называют его "Кристиано" или "Рональду")
Как же быстро исчез Канте с радаров после ухода из Челси... А мог бы и сейчас в топ-клубе играть. Посмотрите на Модрича. До сих пор за ним следят
Ответ Lestuk
Как же быстро исчез Канте с радаров после ухода из Челси... А мог бы и сейчас в топ-клубе играть. Посмотрите на Модрича. До сих пор за ним следят
Так проблемы Канте были в травмах, он их получать часто стал уже в 30 лет.
С уровнем там не было проблем.
Ответ Lestuk
Как же быстро исчез Канте с радаров после ухода из Челси... А мог бы и сейчас в топ-клубе играть. Посмотрите на Модрича. До сих пор за ним следят
В смысле, исчез? :))

Канте в сборную вызывается регулярно даже из СА.
остается запасной ход, через статус свободных игроков
Ответ CopaAmerica
остается запасной ход, через статус свободных игроков
Нет, чтобы это проканало, игрок должен быть свободным агентом еще до момента закрытия ТО. Иначе такие сделки постоянно проворачивали бы).
Ответ San9
Нет, чтобы это проканало, игрок должен быть свободным агентом еще до момента закрытия ТО. Иначе такие сделки постоянно проворачивали бы).
Получается: не должен о_О
главное что бензема успел устроиться на хорошую зп
А в России то о окно открыто.зениту нужно подсуетиться.
Роналду на правах главного наложил вето
