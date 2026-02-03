Трансферы Канте и Эн-Несири сорвались из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции «Фенербахче» и «Аль-Иттихада»
Обмен Нголо Канте и Юссефа Эн-Несири не состоится.
Обмен Нголо Канте на Юссефа Эн-Несири между «Фенербахче» и «Аль-Иттихадом» сорвался.
Ранее клубы согласовали сделку – Канте должен был перейти в «Аль-Иттихад» в обмен на Эн-Несири и 4 миллиона евро.
Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансферы не состоятся из-за проблем с документами, поданными в последние минуты до закрытия трансферного окна. «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не получили одобрение сделки на платформе согласования трансферов(TMS). ФИФА отклонила апелляцию обоих клубов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Фабрицио Романо в X
С уровнем там не было проблем.
Канте в сборную вызывается регулярно даже из СА.