Трансферы Канте и Эн-Несири сорвались из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции «Фенербахче» и «Аль-Иттихада»

Обмен Нголо Канте и Юссефа Эн-Несири не состоится.

Обмен Нголо Канте на Юссефа Эн-Несири между «Фенербахче» и «Аль-Иттихадом» сорвался.

Ранее клубы согласовали сделку – Канте должен был перейти в «Аль-Иттихад» в обмен на Эн-Несири и 4 миллиона евро.

Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансферы не состоятся из-за проблем с документами, поданными в последние минуты до закрытия трансферного окна. «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не получили одобрение сделки на платформе согласования трансферов(TMS). ФИФА отклонила апелляцию обоих клубов.