В ПАОК сообщили о переговорах по аренде Чалова в «Кайсериспор»

«Кайсериспор» хочет арендовать Федора Чалова.

Нападающий ПАОК Федор Чалов может продолжить карьеру в Турции.

В пресс-службе греческого клуба подтвердили переговоры об аренде форварда в «Кайсериспор ».

«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОК о переходе Чалова. Речь идет об аренде», – сообщили в пресс-службе ПАОК.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за ПАОК в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь .