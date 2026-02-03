В ПАОК сообщили о переговорах по аренде Чалова в «Кайсериспор»
«Кайсериспор» хочет арендовать Федора Чалова.
Нападающий ПАОК Федор Чалов может продолжить карьеру в Турции.
В пресс-службе греческого клуба подтвердили переговоры об аренде форварда в «Кайсериспор».
«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОК о переходе Чалова. Речь идет об аренде», – сообщили в пресс-службе ПАОК.
В нынешнем сезоне Чалов сыграл за ПАОК в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12912 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не так уж много голов оставалось до рекорда Федотова
Как же можно было так всё просрать
Но он ещё мог играть за ЦСКА лет 10, а до Федотова остаётся 48 голов, потенциально это точно было возможно