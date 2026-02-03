57

В ПАОК сообщили о переговорах по аренде Чалова в «Кайсериспор»

«Кайсериспор» хочет арендовать Федора Чалова.

Нападающий ПАОК Федор Чалов может продолжить карьеру в Турции.

В пресс-службе греческого клуба подтвердили переговоры об аренде форварда в «Кайсериспор».

«Кайсериспор» действительно ведет переговоры с ПАОК о переходе Чалова. Речь идет об аренде», – сообщили в пресс-службе ПАОК.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за ПАОК в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола. Подробная статистика 27-летнего форварда доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Предпоследняя команда турецкого чемпионата вот он настоящий уровень наших лимитчиков. Уже третий россиянин в Кайсериспоре.
Ответ sebastian1410
Предпоследняя команда турецкого чемпионата вот он настоящий уровень наших лимитчиков. Уже третий россиянин в Кайсериспоре.
Основа в клубе обладателя кубка Лиги чемпионов, вот он, настоящий уровень наших лимитчиков
Ответ sebastian1410
Предпоследняя команда турецкого чемпионата вот он настоящий уровень наших лимитчиков. Уже третий россиянин в Кайсериспоре.
Выставить Чалова и, прости господи, Онугху, за лучших российских игроков, вот настоящий уровень местных троллей)
А ведь Федя потенциально мог стать лучшим бомбардиром ЦСКА в истории
Не так уж много голов оставалось до рекорда Федотова
Как же можно было так всё просрать
Ответ Влад Безруков
А ведь Федя потенциально мог стать лучшим бомбардиром ЦСКА в истории Не так уж много голов оставалось до рекорда Федотова Как же можно было так всё просрать
Он начал сдуваться уже в ЦСКА (5 голов с игры за 29 матчей в последнем сезоне) и с каждым сезоном играет все хуже и хуже. Никакие рекорды он бы не побил.
Ответ Uef@
Он начал сдуваться уже в ЦСКА (5 голов с игры за 29 матчей в последнем сезоне) и с каждым сезоном играет все хуже и хуже. Никакие рекорды он бы не побил.
Да Федя всегда так играл, два сезона на очень крутом уровне, в остальном посредственно
Но он ещё мог играть за ЦСКА лет 10, а до Федотова остаётся 48 голов, потенциально это точно было возможно
И стоило ради этого всего уходить из ЦСКА?
Сколько было авансов...эх
Ответ I10ff
Сколько было авансов...эх
Сам виноват. Не надо было бросать играть после срыва трансфера в Англию
Ответ I10ff
Сколько было авансов...эх
А сколько было зарплат
Сначала агенты нашептывают сказки игрокам какие они великие, потом жизнь расставляет все на свои места. Вот он уровень.
Ответ VanyaVanya063
Сначала агенты нашептывают сказки игрокам какие они великие, потом жизнь расставляет все на свои места. Вот он уровень.
Так Чалов мог и в ЦСКА остаться, но решил попробовать силы в других чемпионатах, к чему ты это написал?
То есть Кайсериспор Макарова, ведет переговоры С Паоком Чалова, о переходе Футболиста из Паока Чалова в Кайсериспор Макарова? Я правильно понимаю? Не забывайте уточнять, пожалуйста, непонятно просто.
Мда, вот она европейская мечта... Прав был Гинер, что если уходить, то точно не в ПАОК
Ответ Shuller18
Мда, вот она европейская мечта... Прав был Гинер, что если уходить, то точно не в ПАОК
Останься в ЦСКА, при такой деградации, давно играл бы в ФНЛ. А так еще бегает в высших дивизионах средних стран, не все так плохо)
Ответ Shuller18
Мда, вот она европейская мечта... Прав был Гинер, что если уходить, то точно не в ПАОК
При всем уважении к Гинеру, но он заигрался и заруинил Чалову карьеру, не отпустив в Кристал Пэлас. И ладно бы дело было действительно только в долге за стадион, так ведь он этот клуб считал слабоватым для такого игрока. Мы обычно ругаем самих футболистов, что они готовы только в топ-клуб уходить, а тут человек с таким огромным опытом удачных продаж на пике такое говорит. Зато Базель потом оказался уже достойным уровня) Это в конце концов престижно продать своего воспитанника, который у нас с детства учился футболу, в клуб АПЛ.
Интересно, если бы он все-таки уехал в АПЛ, как бы все сложилось, Федя не без таланта. Огромная ошибка клуба, если не самая. Его бы вернуть домой, Чалов легко перезапустился бы при Фабио.
Ответ Arthur Nowack
Интересно, если бы он все-таки уехал в АПЛ, как бы все сложилось, Федя не без таланта. Огромная ошибка клуба, если не самая. Его бы вернуть домой, Чалов легко перезапустился бы при Фабио.
Как же низко ты оцениваешь свой клуб, если считаешь что ЦСКА способен усилить даже лавочник ПАОКа...
Ответ Uef@
Как же низко ты оцениваешь свой клуб, если считаешь что ЦСКА способен усилить даже лавочник ПАОКа...
Этот лавочник ПАОКа почти сотню голов имеет за ЦСКА и спокойно забивал бы еще, к тому же он наш воспитанник. Спасибо, я насмотрелся на лучшего бомбардира Бразилии и Мусаева за год.
капец у Кайсери заявка, человек 35
Последние 3 года этот футболист Сулейманову и Голенкову по уровню уступает. Наверное, хуже только Игнатьев. Зато лет 7 назад какие на обоих были надежды))
