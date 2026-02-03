«Барселона», городской совет и правительство Каталонии предложили провести финал ЛЧ-2028/29 на «Камп Ноу»
«Камп Ноу» претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2029 году.
Финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 может пройти на «Камп Ноу».
«Барселона» совместно с городским советом и правительством Каталонии предложили «Камп Ноу» в качестве возможного места проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Сообщается, что клуб и вовлеченные организации представили первоначальную документацию, необходимую, чтобы предоставить УЕФА возможность оценить соответствие заявки установленным протоколам. Официальное оформление заявки запланировано на начало июня.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12912 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
Альянц арена, скорее всего, в 28 году финал примет в третий раз.