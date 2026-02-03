  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона», городской совет и правительство Каталонии предложили провести финал ЛЧ-2028/29 на «Камп Ноу»
46

«Барселона», городской совет и правительство Каталонии предложили провести финал ЛЧ-2028/29 на «Камп Ноу»

«Камп Ноу» претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2029 году.

Финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 может пройти на «Камп Ноу».

«Барселона» совместно с городским советом и правительством Каталонии предложили «Камп Ноу» в качестве возможного места проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что клуб и вовлеченные организации представили первоначальную документацию, необходимую, чтобы предоставить УЕФА возможность оценить соответствие заявки установленным протоколам. Официальное оформление заявки запланировано на начало июня.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12912 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
стадионы
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
logoУЕФА
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что так давно не давали? После них некоторые по 2 раза успели провести. Даже Стамбул.
Ответ &_Bishep_&
А что так давно не давали? После них некоторые по 2 раза успели провести. Даже Стамбул.
Уэмбли после 99 года вообще трижды принимал. Сан Сиро, Ата тюрк, Сиад де Франс, Альянц и Да Луж - дважды.
Альянц арена, скорее всего, в 28 году финал примет в третий раз.
Ответ Подходцев.....
Уэмбли после 99 года вообще трижды принимал. Сан Сиро, Ата тюрк, Сиад де Франс, Альянц и Да Луж - дважды. Альянц арена, скорее всего, в 28 году финал примет в третий раз.
И почему так? Гостиниц много, логистики много достопримечательности, развязки, солнце...Организовывать умеют. Это не в Стамбуле час пешком идти, или бардаки во Франции когда тебя с билетом не пускают на стадион.
Обожатели дельфинов не заставили себя ждать. Их отчаяные комментарии просто огонь🔥🤣🤣🤣
Ответ Stanley Winston_1116630266
Обожатели дельфинов не заставили себя ждать. Их отчаяные комментарии просто огонь🔥🤣🤣🤣
Ну так новость про их стадион, вот и пишут
Ответ Верховный Лорд
Ну так новость про их стадион, вот и пишут
Новость про Камп Ноу. Ты путаешь с Бернабеу, который теперь называют "Дельфинарий" - домашний стадион дельфинов.
А если реал победит?
Ответ Ares
А если реал победит?
Будет траур
Ответ Ares
А если реал победит?
не боись, зарядим негрейру и он туда даже не попадет *sarcasm*
Камп Ноу принимал финалы ЛЧ в сезонах 88/89 и 98/99. Теперь вот 28/29 может быть. Интересно...
Главное чтобы без дождя :)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем