«Барселона», городской совет и правительство Каталонии предложили провести финал ЛЧ-2028/29 на «Камп Ноу»

«Камп Ноу» претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2029 году.

Финал Лиги чемпионов сезона-2028/29 может пройти на «Камп Ноу».

«Барселона » совместно с городским советом и правительством Каталонии предложили «Камп Ноу » в качестве возможного места проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что клуб и вовлеченные организации представили первоначальную документацию, необходимую, чтобы предоставить УЕФА возможность оценить соответствие заявки установленным протоколам. Официальное оформление заявки запланировано на начало июня.